Thị trường nông sản 5/10/2026: Cà phê nhích tăng, hồ tiêu và lúa gạo ổn định
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước ghi nhận giá cà phê tại một số vùng Tây Nguyên tăng nhẹ, đưa mặt bằng thu mua lên khoảng 93.400 - 94.000 đồng/kg; hồ tiêu tiếp tục ổn định trong khoảng 136.500 - 140.500 đồng/kg, trong khi thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung đi ngang, giao dịch mua bán còn khá vắng. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-5102026-ca-phe-nhich-tang-ho-tieu-va-lua-gao-on-dinh-578.media