Thị trường nông sản 5/10/2026: Cà phê nhích tăng, hồ tiêu và lúa gạo ổn định

USD bắt đầu tuần mới với đà tăng mạnh, dao động gần mức cao nhất trong 17 tháng, vàng tăng giá nhẹ lên 4.158,17 USD/oz hay chỉ số Nikkei tăng hơn 2% lên mức cao nhất trong ba tháng... là một số diễn biến tài chính tiền tệ quốc tế đáng chú ý trong sáng 5/10.