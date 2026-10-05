Giá vàng ngày 5/10: Vàng nhẫn biến động nhẹ, vàng miếng đứng yên

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Tại thị trường trong nước, sáng nay, giá vàng các thương hiệu ít biến động, giá vàng miếng đứng yên; vàng nhẫn một số thương hiệu tăng/giảm nhẹ, dao động ở mức 100.000 đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút sáng 5/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, đứng yên so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ sáng 5/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 140 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng, không đổi so kết phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng, đứng yên so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 139,6-143,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so kết phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 139,4-143,4 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 143,5 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ sáng 5/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 20,6 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, lên mức 4.160,4 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng nay phục hồi sau tuần giảm giá do áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn.

Vàng đã chứng tỏ khả năng phục hồi đáng kể trong môi trường mà theo lý thuyết truyền thống, lẽ ra phải làm nhu cầu giảm mạnh. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng lên mức chưa từng thấy kể từ năm 2002, chính sách tiền tệ được thắt chặt và đồng USD mạnh lên. Tuy nhiên, giá vàng vẫn duy trì trên 4.000 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Ông Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại investingLive dự đoán, giá vàng sẽ đi ngang trong tuần này và bật mí rằng ông đang tìm kiếm cơ hội mua vào trong tháng 10 để chờ đợi yếu tố mùa vụ (từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau).

Chủ tịch của Adrian Day Asset Management Adrian Day cho biết, trong ngắn hạn, giá vàng có thể giảm nhẹ nhưng không kéo dài, việc FED có thể tạm dừng tăng lãi suất thời gian tới sẽ giúp vàng giảm bớt áp lực.

Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading tỏ ra thất vọng trước việc giá vàng không có động thái tăng thêm sau khi số liệu việc làm yếu kém làm giảm khả năng FED tăng lãi suất. Tuy nhiên, ông cho rằng, tình hình sẽ được cải thiện trong tháng này vì tháng 10 là tháng mà kim loại quý thường có hiệu suất khá tốt.

Theo vị chuyên gia, đợt tăng giá theo mùa vụ có thể kéo dài khoảng 3-4 tuần, và giá có khả năng sẽ tăng trở lại mức 4.400-4.500 USD.

Mới đây, 13 nhà phân tích tại Phố Wall (Wall Street) đã tham gia Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News. Chỉ 3 chuyên gia (tương đương 23%) cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này, 6 người khác (46%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 4 nhà phân tích còn lại (31%) cho rằng giá sẽ đi ngang trong ngắn hạn.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News thu được 182 ý kiến của các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Phố Chính (Main Street). 85 nhà đầu tư (tương đương 47%) lạc quan về giá vàng tuần này, 60 nhà đầu tư (33%) cho rằng giá kim loại quý này sẽ giảm, 37 người còn lại (20%) đưa ra quan điểm trung lập.

Sáng nay, chỉ số USD-Index tăng lên mức 102,24 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm neo ở mức đỉnh nhiều năm, 5,260%; chứng khoán Mỹ thận trọng chờ tín hiệu lãi suất từ FED; giá dầu thế giới bật tăng, giao dịch quanh mức 101,48 USD/thùng đối với dầu Brent và 90,06 USD/thùng với dầu WTI.