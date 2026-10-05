Tăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững: Hành trình không thể đi một mình

Với chủ đề “Tăng trưởng bứt phá – Phát triển bền vững: Hai mục tiêu, một hành trình”, sự kiện do VCCI cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức. Ảnh: Ngọc Quỳnh/Bnews/vnanet.vn

Năm 2026 đặt ra một phép thử lớn cho nền kinh tế Việt Nam: Làm thế nào để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số mà không đánh đổi bằng sự cạn kiệt tài nguyên và suy giảm chất lượng môi trường? Lời giải cho bài toán này đã được các nhà hoạch định chính sách và giới lãnh đạo doanh nghiệp định hình rõ nét tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2026, diễn ra sáng 5/10 tại Hà Nội.

Với chủ đề “Tăng trưởng bứt phá – Phát triển bền vững: Hai mục tiêu, một hành trình”, sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức đã phát đi một thông điệp cốt lõi: Tăng trưởng và bền vững không phải là hai ngã rẽ, mà là một con đường bắt buộc.

Định hình lại hệ quy chiếu tăng trưởng

Dưới góc nhìn vĩ mô, khái niệm tăng trưởng nay đã mang một nội hàm mới. Sự phát triển không chỉ được đo lường bằng quy mô mở rộng, mà ngày càng gắn chặt với năng suất, sức chống chịu và năng lực tạo ra giá trị dài hạn.

Tại diễn đàn, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã phác họa rõ những định hướng lớn của Đảng, Nhà nước trong việc đổi mới mô hình phát triển. Theo đó, đích đến tăng trưởng hai con số phải được đặt trên một nền tảng bền vững và doanh nghiệp chính là chủ thể trung tâm của mô hình này.

Sự dịch chuyển đó đòi hỏi một cơ chế vận hành đồng bộ. Tại phiên khai mạc, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, tăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững không phải là hai con đường, đó là một hành trình chung. Một hành trình mà ở đó Nhà nước kiến tạo, địa phương đồng hành, doanh nghiệp tiên phong, khoa học công nghệ tạo động lực và toàn xã hội cùng tham gia.

Người đứng đầu VCCI khẳng định cam kết đồng hành cùng Chính phủ và địa phương, tạo đòn bẩy thông qua đối thoại chính sách và thúc đẩy các mô hình kinh doanh có trách nhiệm, giúp doanh nghiệp tự tin chen chân vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Hệ sinh thái cộng sinh: Lợi ích kinh tế làm nền tảng

Chuyển đổi xanh sẽ chỉ nằm trên giấy nếu nó không mang lại hiệu quả kinh tế thực chứng. Các ý kiến từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và các tập đoàn lớn trong nước tại VCSF 2026 đã cho thấy một sự thay đổi lớn trong tư duy thực thi: Bền vững phải đi liền với lợi nhuận hợp lý và sự cộng sinh.

Theo các chuyên gia, khái niệm tăng trưởng nay đã mang một nội hàm mới. Phát triển không đo lường bằng quy mô mở rộng, mà gắn chặt với năng suất, sức chống chịu và năng lực tạo ra giá trị dài hạn. Ảnh: Ngọc Quỳnh/Bnews/vnanet.vn

Phân tích về tính thực tiễn của chuỗi giá trị, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, Đồng Chủ tịch VBCSD thẳng thắn nhìn nhận, phát triển bền vững chỉ thực chất và bền lâu khi gắn liền với lợi ích kinh tế thiết thực của từng mắt xích trong chuỗi giá trị, từ nông dân, nhà máy, đến những doanh nghiệp cung ứng bao bì, nguyên liệu, logistics. Ông nhấn mạnh thêm, chuyển đổi xanh chính là cơ hội để làm mới mình, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm bảo vệ thị phần dài hạn.

Chia sẻ chung hệ tư duy này, ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao của HEINEKEN Việt Nam, Phó Chủ tịch VBCSD khẳng định không một tổ chức nào có thể lớn mạnh nếu tách rời cộng đồng xung quanh. Phát triển bền vững không chỉ xoay quanh việc tạo dựng một doanh nghiệp vững mạnh, mà còn góp phần kiến tạo một hệ sinh thái vững mạnh hơn. Khi sự phát triển của doanh nghiệp góp phần nâng cao năng lực địa phương, hỗ trợ các đối tác cùng phát triển... những giá trị này sẽ trở thành nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và chất lượng cao hơn, đại diện HEINEKEN đúc kết.

Sự kết nối đó cũng đòi hỏi những bước đi cụ thể, có thể định lượng được. Đại diện cho khối doanh nghiệp nội địa quy mô lớn, ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc điều hành sản xuất của Vinamilk đưa ra quan điểm mang tính thực chiến, để đi từ chính sách đến hành động, điều quan trọng nhất là tạo ra những mô hình có thể đo lường được, kiểm chứng được và nhân rộng được.

Xóa bỏ những khoảng trống chính sách

Việc tích hợp hai mục tiêu tưởng chừng mâu thuẫn – tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững – đòi hỏi các cơ quan quản lý và doanh nghiệp phải cùng nhau giải quyết những khoảng trống hiện hữu về hành lang pháp lý, nguồn nhân lực và đặc biệt là tài chính xanh.

Tổng kết lại những vấn đề được thảo luận, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD một lần nữa làm rõ định hướng, tăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững không phải là hai lựa chọn tách rời, mà cần được triển khai trong cùng một hành trình chuyển đổi. Thông qua các phiên đối thoại đa chiều, những khuyến nghị từ VCSF 2026 sẽ được VBCSD-VCCI hệ thống hóa, báo cáo lên Chính phủ để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho thị trường.

Khép lại với các phiên chuyên đề sâu về đổi mới sáng tạo và tài chính xanh, VCSF 2026 đã chứng minh rằng, quá trình chuyển đổi của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang đi vào thực chất. Nền kinh tế chỉ có thể xác lập vị thế tự cường khi từng hạt nhân doanh nghiệp biết cách tận dụng đổi mới sáng tạo như một bệ phóng và xem phát triển bền vững như tấm vé thông hành bắt buộc trên chặng đường hội nhập.