Theo nhịp tàu về

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, công nhân tại cảng, cho biết, thu nhập mỗi ngày khoảng 300-400 ngàn đồng. Tàu về càng nhiều, công việc càng tất bật nhưng giúp chị có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình.

Ông Phạm Anh Thương, Trưởng Cảng cá Sông Ðốc (Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Cà Mau), thông tin, cảng được đưa vào hoạt động năm 2010, có công suất thiết kế khoảng 120 lượt tàu/ngày, sản lượng 45 ngàn tấn/năm. Hoạt động bốc dỡ, giao thương thuỷ sản được duy trì, công tác kiểm soát tàu cá, giám sát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thuỷ sản được thực hiện chặt chẽ, chống khai thác IUU.

Giữa nhịp lao động hối hả, Cảng cá Sông Ðốc tiếp tục khẳng định vai trò đầu mối giao thương thuỷ sản, tạo sinh kế cho người dân, phát triển kinh tế biển Cà Mau.

Công nhân khẩn trương chuyển cá từ khoang tàu lên bờ.

Cá được phân loại, cân và vận chuyển đi tiêu thụ.

Thuỷ sản tươi được đưa về cảng, phục vụ nhu cầu thu mua và tiêu thụ.

Hoạt động bốc dỡ thuỷ sản diễn ra nhộn nhịp tại Cảng cá Sông Ðốc.