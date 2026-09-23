Thêm động lực lo việc thôn, việc phố

Đòi hỏi từ thực tiễn

Sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm từ 3.802 xuống còn 1.802 thôn, tổ dân phố; số người hoạt động không chuyên trách giảm từ 9.177 xuống còn 5.418 người, số người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố giảm từ 25.644 xuống còn 12.642 người. Quy mô thu gọn nhưng địa bàn, khối lượng công việc lại tăng lên, nên chất lượng hoạt động của thôn, tổ dân phố phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận và những người tham gia hoạt động ở cơ sở.

Anh Hà Đức Học (bên trái), Trưởng thôn Hồng Phong, xã Hòa An nắm bắt tình hình phát triển kinh tế từ mô hình trồng chanh tại địa phương.

Trước khi hợp nhất tỉnh, Tuyên Quang cũ và Hà Giang cũ mỗi nơi áp dụng một hệ thống chính sách riêng, theo các Nghị quyết 26/2023/NQ-HĐND, 25/2024/NQ-HĐND của Tuyên Quang và Nghị quyết 28/2023/NQ-HĐND của Hà Giang, với mức chênh lệch khá lớn giữa hai địa bàn. Nghị quyết 55 hợp nhất cả ba văn bản này thành một quy định thống nhất, áp dụng chung trên toàn tỉnh, đồng thời cập nhật theo Nghị định số 185/2026/NĐ-CP và Luật Ngân sách nhà nước năm 2025.

Điểm mới đáng chú ý là cách phân nhóm địa bàn để áp dụng mức phụ cấp, bám sát mức khoán quỹ phụ cấp của Trung ương: nhóm thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù (từ 700 hộ trở lên với thôn, từ 1.000 hộ trở lên với tổ dân phố, địa bàn trọng điểm quốc phòng, khu vực biên giới, đặc biệt khó khăn) được khoán 8,0 lần mức lương cơ sở, tăng 33,33% so với trước; nhóm còn lại được khoán 6,5 lần, tăng 44,44% so với trước. Trên cơ sở đó, tỉnh quy định cụ thể mức phụ cấp cho từng chức danh.

Với nhóm đặc thù, mức phụ cấp hằng tháng của bí thư chi bộ và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tăng lên 1,8 lần mức lương cơ sở, so với 1,5 lần theo nghị quyết cũ của Tuyên Quang và 1,4 - 1,5 lần theo nghị quyết cũ của Hà Giang. Trưởng ban công tác Mặt trận được nâng lên 1,6 lần, trong khi trước đây chỉ ở mức 1,3 lần hoặc 0,8 - 0,9 lần tùy địa bàn. Với nhóm còn lại, ba chức danh này cũng được điều chỉnh tăng, lần lượt lên 1,7 và 1,4 lần mức lương cơ sở.

Mức khoán kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố cũng tăng: nhóm đặc thù từ 6,6 triệu đồng/năm lên 9 triệu đồng/năm; nhóm còn lại từ 6 triệu đồng/năm lên 8,5 triệu đồng/năm.

Đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, nghị quyết mới cũng nâng mức hỗ trợ, đồng thời bổ sung thêm chức danh nhân viên khuyến nông, khuyến lâm, thú y, môi trường, với hệ số hỗ trợ 0,5 - 0,7 lần mức lương cơ sở tùy địa bàn. Chức danh phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố ở địa bàn đông dân, trọng điểm quốc phòng, biên giới được quy định mức hỗ trợ cao hơn, do yêu cầu phối hợp quản lý, xử lý công việc lớn hơn. Nghị quyết cũng bổ sung quy định phụ cấp theo trình độ đào tạo, cao nhất 0,2 lần mức lương cơ sở/người/tháng với trình độ đại học trở lên.

Giữ “chân” cán bộ

Hơn 5 năm gắn bó với vai trò trưởng thôn Lùng Pủng A cũ, nay là thôn Lùng Pủng, xã Thắng Mố, anh Cháng Mí De cho biết: Mức phụ cấp của anh tăng dần qua từng giai đoạn, từ hơn 1,4 triệu đồng lên 1,8 triệu, rồi 2,8 triệu đồng. Sau sáp nhập, với thôn có 148 hộ, trên 830 nhân khẩu, tổng mức phụ cấp hiện nay là 4,2 triệu đồng. Quy mô dân số và địa bàn mở rộng khiến khối lượng công việc của cán bộ thôn nhiều hơn trước, nên việc tỉnh nâng mức hỗ trợ là nguồn động viên lớn, thể hiện sự quan tâm với cán bộ cơ sở.

Chị Hoàng Thị Lệ, Bí thư Chi bộ thôn Nhân Lý, xã Hòa An cũng cho rằng: Việc nâng chế độ cho đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố là rất hợp lý, không chỉ động viên người đang làm nhiệm vụ mà còn góp phần thu hút cán bộ trẻ tham gia công tác ở cơ sở.

Không chỉ mang đến niềm vui cho những người trực tiếp thụ hưởng, nghị quyết còn tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong công tác sắp xếp, bố trí nhân sự sau sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Thủy chia sẻ: “Sau sắp xếp, số lượng thôn trên địa bàn giảm từ 54 xuống còn 24 thôn đặt ra không ít khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp nhân sự. Vì vậy, việc HĐND tỉnh kịp thời ban hành nghị quyết nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ thôn có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần tạo sự đồng thuận, động viên đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác, đồng thời giúp địa phương thuận lợi hơn trong công tác nhân sự. Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân chính sách mới vừa tạo động lực cho đội ngũ cán bộ thôn đương nhiệm tiếp tục cống hiến, vừa góp phần thu hút cán bộ trẻ tham gia công tác ở cơ sở".

Việc ban hành nghị quyết kịp thời không chỉ thể hiện rõ vai trò của HĐND tỉnh, góp phần ổn định đời sống cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động, nhân viên y tế ở thôn, tổ dân phố và các chức danh tham gia công việc ở cơ sở mà còn bảo đảm mức hỗ trợ tương xứng với khối lượng, tính chất công việc trong tình hình mới. Qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.