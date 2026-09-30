Lãi suất gây áp lực, khối ngoại kéo dài chuỗi bán ròng chứng khoán

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Kết thúc phiên giao dịch 30/9, VN-Index giảm 9,11 điểm xuống 1.768,72 điểm. HNX-Index tăng 1,73 điểm lên 271,64 điểm. Thị trường khá cân bằng với 339 mã giảm và 329 mã tăng. Trong rổ VN30, sắc đỏ chiếm ưu thế với 17 mã giảm, 10 mã tăng và 3 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng so với phiên trước. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 504 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 11.300 tỷ đồng. Trên HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 36 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 572 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, VN-Index giằng co trước khi bên bán dần chiếm ưu thế, khiến chỉ số giảm điểm và đóng cửa trong sắc đỏ. VIC, VHM, GAS và BSR là những mã tác động tiêu cực nhất, lấy đi hơn 8,12 điểm của VN-Index. Ở chiều ngược lại, VPB, GEE, CTG và LPB góp phần nâng đỡ chỉ số, với tổng mức đóng góp 2,01 điểm.

Trên HNX, chỉ số diễn biến tích cực nhờ tác động của NVB tăng 5,93%, KSF tăng 0,53%, THD tăng 0,67% và MBS tăng 0,65%.

Xét theo nhóm ngành, năng lượng giảm mạnh nhất với 2,99%, chủ yếu do BSR giảm 3,38%, PLX giảm 2,33%, PVD giảm 3,43% và PVS giảm 1,76%. Nhóm tiện ích và bất động sản lần lượt giảm 1,14% và 0,87%.

Một số cổ phiếu giảm đáng chú ý gồm GAS giảm 3,42%, PGV giảm 1,13%, HNA giảm 0,23%; VIC giảm 0,91%, VHM giảm 1,86%, NVL giảm 0,49%, KBC giảm 0,39%, VPI giảm 2,15% và SJS giảm 0,57%.

Ở chiều ngược lại, nhóm công nghiệp tăng 1,17%, với ACV tăng 0,77%, THD tăng 0,67%, GEE tăng 5,14% và GMD tăng 1,17%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 889,66 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại VHM với 329,29 tỷ đồng, TCB 156,31 tỷ đồng, VIC 82,23 tỷ đồng và PNJ 62,3 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 11,85 tỷ đồng, tập trung ở IDC 9,71 tỷ đồng, PVS 3,61 tỷ đồng, CEO 940 triệu đồng và MST 820 triệu đồng.

Thực tế giao dịch cho thấy, lãi suất đang trở thành mối quan tâm lớn hơn câu chuyện nâng hạng. Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Ngân hàng đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), thị trường đang chịu tác động từ việc kỳ vọng của nhà đầu tư đối với câu chuyện nâng hạng chưa được phản ánh ngay vào diễn biến giao dịch.

Theo ông Minh, trước khi được nâng hạng, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng việc này sẽ mang lại dòng tiền mới và đẩy thị trường đi lên ngay sau khi thông tin chính thức được công bố. Tuy nhiên, tác động của thông tin tích cực thường được phản ánh từ trước và giảm dần khi thông tin trở nên rõ ràng.

Trong bối cảnh hiện nay, theo ông Minh, nhà đầu tư không còn tập trung nhiều vào câu chuyện nâng hạng mà quan tâm hơn đến rủi ro lãi suất. Lãi suất tăng, giá dầu vẫn neo ở mức cao, lạm phát cao và rủi ro lãi suất vẫn ở mức cao hoặc có khả năng tăng đang trở thành những yếu tố được chú ý.

Về dòng vốn ngoại, ông Minh cho rằng sau khi nâng hạng, dòng vốn ngoại vẫn rút ra. Theo ông Minh, cần phân biệt giữa dòng vốn mới có thể vào thị trường nhờ quá trình nâng hạng và dòng vốn cũ đã đầu tư tại Việt Nam.

“Dòng vốn cũ rút ra chủ yếu chịu tác động của lãi suất. Các quỹ này đã đầu tư vào Việt Nam trong một thời gian dài. Khi lãi suất tăng, dòng vốn có xu hướng chuyển sang trạng thái phòng thủ và tiếp tục rút ra cho đến khi lãi suất thực sự đảo chiều”, ông Minh nói.

Trong khi đó, dòng vốn mới từ quá trình nâng hạng cần có thời gian để triển khai và được phân bổ thành bốn đợt, không vào thị trường cùng một lúc. Do đó, theo ông Minh, trong giai đoạn hiện nay, dòng vốn mới chưa đủ để bù đắp áp lực bán ròng của dòng vốn ngoại cũ.

Theo ông Phan Tấn Nhật, chuyên gia cao cấp chiến lược thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán SHS, dù thị trường còn chịu sức ép từ căng thẳng địa chính trị, lạm phát và lãi suất trong nước ở mức cao, thâm hụt thương mại, đồng USD tăng giá và tỷ lệ dư nợ vay ký quỹ ở mức cao, ông Nhật cho rằng vẫn có những yếu tố được kỳ vọng hỗ trợ thị trường trong thời gian tới.

Theo ông Nhật, thị trường sẽ đón nhận các số liệu kinh tế quý III. Những yếu tố được kỳ vọng hỗ trợ thị trường gồm tăng trưởng kinh tế, GDP quý III ở mức cao và khả năng lãi suất đạt đỉnh rồi bắt đầu giảm dần.

Nhìn chung, diễn biến thị trường hiện chịu tác động đồng thời từ áp lực bán ròng của khối ngoại và những lo ngại về lãi suất, trong khi dòng vốn mới sau nâng hạng cần thêm thời gian để phân bổ. Trong ngắn hạn, sự phân hóa có thể tiếp tục khi dòng tiền tập trung vào kết quả kinh doanh quý III, triển vọng lãi suất và những nhóm ngành có tăng trưởng lợi nhuận tích cực.