Gia Lai thông qua chính sách hỗ trợ lực lượng ở cơ sở

Sáng 30/9, tại kỳ họp chuyên đề thứ 6, HĐND tỉnh Gia Lai đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trình bày tờ trình tại kỳ họp, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho hay, sau đợt sắp xếp hoàn thành trước ngày 30/6/2026, Gia Lai từ 2.693 giảm còn 1.400 thôn, tổ dân phố và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố từ 6.335 giảm còn 3.939 người.

Cùng với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố được nghỉ hưởng chính sách theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP dự kiến là 2.135 người. Nhưng còn khoảng 1.820 người khác nghỉ vì để kiện toàn đội ngũ, không thuộc diện của Nghị định 154, và cho đến nay chưa có quy định hỗ trợ cho nhóm này.

Quang cảnh kỳ họp.

Do đó, để động viên và ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; tạo sự đồng thuận trong Nhân dân khi thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 7031/BNV-TCBC là phù hợp với tình hình thực tiễn. Tỉnh Gia Lai xây dựng nghị quyết trên.

Mức hỗ trợ 1 lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được tính theo thời gian công tác thực tế, mỗi năm công tác được hỗ trợ bằng 0,7 lần mức phụ cấp tháng hiện hưởng; tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, 455 người có trung bình 5 năm công tác được hỗ trợ hơn 5,8 tỷ đồng; 182 người có trung bình 10 năm công tác được hỗ trợ hơn 4,6 tỷ đồng; 970 người có trung bình 15 năm công tác được hỗ trợ hơn 37,4 tỷ đồng.

Đối với người đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/người. Dự kiến có 213 người thuộc nhóm này, với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng.

Làm rõ thêm mức hỗ trợ, bà Phạm Thị Tố Hải, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết, con số phụ cấp này không phải có ngay từ đầu. Dự thảo ban đầu chỉ tính mức 0,5 lần mức phụ cấp cho mỗi năm công tác, tương ứng khoảng 36 tỷ đồng.

Sau khi Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát ở một số xã, phường và đề nghị tăng, Thường trực HĐND cùng UBND tỉnh cân đối lại ngân sách, nâng mức hỗ trợ từ 0,5 lên mức 0,7 lần, tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng.

Đại biểu Phạm Quang Ân nêu trăn trở về mức hỗ trợ cho cán bộ thôn, tổ dân phố nghỉ việc sau sắp xếp.

Dù vậy, song có đại biểu HĐND vẫn còn trăn trở. Đại biểu Phạm Quang Ân (xã Tuy Phước Đông), nêu rằng, những cán bộ thôn, xóm xin nghỉ trong bối cảnh sắp xếp là những người đã từng đồng hành cùng địa phương nhiều năm. Nay để thuận lợi cho kiện toàn bộ máy, họ nghỉ để nhường chỗ cho lớp trẻ có trình độ hoàn toàn phù hợp, song với mức hỗ trợ như thế này thì vẫn "cần xem xét thêm".

Làm rõ thêm băn khoăn của đại biểu, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai chia sẻ rằng, không chỉ đại biểu mà cả hệ thống chính trị cũng đang trăn trở về vấn đề này. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Nội vụ, ngân sách tỉnh hiện vẫn phải nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương, nên chưa thể cùng lúc đáp ứng tất cả các yêu cầu. Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh cũng cho biết, mức chi trả của Gia Lai hiện thuộc nhóm cao so với các địa phương trong cả nước.

HĐND tỉnh Gia Lai thông qua 20 Nghị quyết quan trọng Tại kỳ họp sáng nay, các đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đã biểu quyết thông qua 20 nghị quyết quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực: tài chính – ngân sách, đầu tư công, nông nghiệp – môi trường, tổ chức bộ máy, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và chính sách đối với đội ngũ cán bộ hoạt động ở cơ sở. Qua đó, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, kịp thời phân bổ và sử dụng các nguồn lực, tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của tỉnh trong những tháng cuối năm 2026 và tạo nền tảng triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu kết luận kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp chuyên đề, ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, yêu cầu, để đảm bảo các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong thực tiễn, UBND tỉnh, các sở, ban ngành và chính quyền các địa phương khẩn trương rà soát, cụ thể hóa từng nghị quyết thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ tổ chức thực hiện; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, nguồn lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.