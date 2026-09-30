Bắc Ninh công bố quyết định thành lập, tổ chức lại các trường cao đẳng

Ngày 30/9, UBND thành phố Bắc Ninh và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập, tổ chức lại và quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Các đồng chí: Mai Sơn, Trần Văn Tuấn trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho các trường cao đẳng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Trần Văn Tuấn, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Cùng dự có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); đại diện các sở, ban, ngành của thành phố, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu chỉ đạo tạo hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Bắc Ninh trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh, Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh và Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh vào Trường Cao đẳng Bắc Giang và đổi tên thành Trường Cao đẳng Bắc Ninh.

Quyết định tổ chức lại Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Miền núi Bắc Giang vào Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang.

Quyết định tổ chức lại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật và Thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

Đồng chí Mai Sơn trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cho cán bộ Trường Cao đẳng công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang.

Tại đây, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý các trường cao đẳng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Mai Sơn nhấn mạnh sau sắp xếp, tổ chức lại, hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả hơn.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các trường cao đẳng không chỉ là sáp nhập, kiện toàn về mặt cơ cấu hành chính mà còn là chiến lược nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước trong thời kỳ mới.

Đồng chí chúc mừng các trường, các đồng chí vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố tin tưởng, giao trọng trách, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý tại các trường cao đẳng. Đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Đồng chí Mai Sơn trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cho cán bộ Trường Cao đẳng Bắc Ninh.

Đồng chí đề nghị các các sở, ban, ngành và tập thể lãnh đạo các nhà trường chỉ đạo nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng tập thể, cá nhân. Lãnh đạo các trường phải là trung tâm đoàn kết, quy tụ trí tuệ tập thể, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau sắp xếp tuyệt đối không làm gián đoạn công tác đào tạo và hoạt động chuyên môn. Các trường cần bám sát nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động và doanh nghiệp để đổi mới chương trình, nội dung, nâng chất lượng đào tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy; chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp cho người học.

Đồng chí Mai Sơn trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cho cán bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

Các nhà trường cần tăng cường tự chủ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, chủ động kết nối với doanh nghiệp để gắn kết đào tạo với sử dụng lao động, nâng cao tỷ lệ việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

Đối với các sở, ban, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, đồng chí yêu cầu tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc về cơ chế, tài chính, nhân sự, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các trường cao đẳng phát triển bền vững.

Trước khi thực hiện sắp xếp, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh có 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập gồm: 6 trường cao đẳng và 4 trường trung cấp (trong đó có 1 trường trung cấp tự bảo đảm chi thường xuyên). Sau sắp xếp, thành phố Bắc Ninh còn 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm 6 cơ sở, tương đương giảm 60%.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hiện nay gồm 3 trường cao đẳng (Trường Cao đẳng Bắc Ninh; Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh; Trường cao đẳng công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang) thuộc UBND thành phố Bắc Ninh và 1 Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải thuộc Sở Xây dựng, là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên.