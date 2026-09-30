Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đến hết tháng 10/2026

Nhà máy lọc dầu ở ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Nội dung thông báo nêu rõ: Chính phủ Nga đã ký nghị định về việc gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu tàu thủy và dầu gasoil được vận chuyển từ lãnh thổ Nga bởi các nhà sản xuất trực tiếp cho đến hết ngày 31/10/2026.

Quyết định này được đưa ra nhằm duy trì tình hình ổn định trên thị trường nhiên liệu nội địa, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu động cơ tăng cao vào giai đoạn cao điểm của mùa thu hoạch nông nghiệp.

Hiện tại, lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu nói chung tại Nga có hiệu lực đến ngày 31/1/2027. Tuy nhiên, riêng đối với các nhà sản xuất trực tiếp dầu diesel, nhiên liệu tàu thủy và dầu gasoil, hạn chế này trước đó chỉ được áp dụng đến ngày 30/9/2026.