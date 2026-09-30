IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia năm 2026 xuống còn 3%, trước khi có thể phục hồi lên 4% vào năm 2027, một bước lùi so với mức tăng 5,3% của năm 2025, theo Khmer Times ngày 29/9.

Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu của Campuchia vẫn ghi nhận những con số tích cực. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia (GDCE), trong 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu của nước này đạt 20,81 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo IMF, dù xuất khẩu tăng, Campuchia đang chịu sức ép từ chi phí năng lượng cao, tác động đến chi phí vận chuyển, sản xuất và sinh hoạt. Những chỉ số kém tích cực khác được tổ chức này liệt kê gồm du lịch và kiều hối suy yếu, xuất khẩu hàng may mặc chậm lại, nhu cầu trong nước yếu và các điều kiện tài chính thắt chặt hơn.

IMF dự báo lạm phát tại Campuchia sẽ ở mức trung bình 5,6% trong năm nay.

Báo cáo của IMF cũng đề cập tới những khó khăn của thị trường bất động sản Campuchia. Lĩnh vực này tại Campuchia đã trải qua một thời gian điều chỉnh kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng, đầu tư cũng như sức khỏe của hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng có mức độ tiếp xúc đáng kể với lĩnh vực bất động sản thông qua các khoản cho vay mua nhà và phát triển dự án. Nếu thị trường tiếp tục suy yếu, khả năng trả nợ của người vay có thể bị ảnh hưởng, làm gia tăng rủi ro đối với hệ thống ngân hàng.

Đây cũng là lý do IMF khuyến nghị Campuchia tăng cường xử lý các khoản nợ xấu, yêu cầu ngân hàng có đủ nguồn vốn dự phòng và giám sát chặt các khoản vay lớn cũng như tín dụng liên quan đến bất động sản.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo các vấn đề như gián đoạn nguồn cung năng lượng, thị trường bất động sản suy yếu có thể ảnh hưởng đến kinh tế Campuchia. Ảnh: Khmer Times

IMF cho rằng Campuchia vẫn là quốc gia thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Theo Thông tấn xã Campuchia (AKP), tính đến ngày 7/8, Campuchia đã thu hút 214 dự án đầu tư với tổng vốn khoảng 4 tỷ USD, dự kiến tạo khoảng 140.000 việc làm.

Để nền kinh tế phát triển bền vững hơn, IMF nhận định Campuchia không chỉ cần thu hút thêm vốn đầu tư mà còn phải hướng tới các dự án chất lượng cao hơn, tạo thêm giá trị gia tăng trong nước, tăng liên kết giữa doanh nghiệp địa phương với các tập đoàn lớn và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, Campuchia được khuyến nghị hỗ trợ có trọng tâm cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương, củng cố hệ thống ngân hàng, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng an ninh năng lượng và nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động.

Tùng Dương