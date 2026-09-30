Khối ngoại tiếp tục bán ròng, dòng tiền mua vào vẫn nâng đỡ nhiều cổ phiếu

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên cuối tháng 9. VN-Index phần lớn giao dịch dưới tham chiếu, áp lực bán gia tăng rõ hơn từ đầu phiên chiều. Kết phiên, chỉ số VN-Index giảm 9,11 điểm, tương đương 0,51%, xuống 1.768,62 điểm. Thị trường nghiêng về bên bán với 178 mã giảm, trong khi có 129 mã tăng và 58 mã đứng giá.

Cùng với diễn biến kém tích cực của chỉ số, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Áp lực tập trung mạnh nhất tại VHM với 329,28 tỷ đồng. Cổ phiếu này giảm 1,86% xuống 68.500 đồng.

TCB đứng thứ hai với giá trị bán ròng 156,31 tỷ đồng. Tiếp đến là VIC với 82,22 tỷ đồng, PNJ 62,3 tỷ đồng và VPB 57,14 tỷ đồng. Trong đó, PNJ giảm sát giá sàn, mất 6,99% xuống 26.600 đồng. NVL, ACB, HPG, BSR và PVT cũng nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua bán ròng trong phiên 30/9 - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại được phân bổ khá rộng nhưng giá trị mua ròng tại từng cổ phiếu tương đối khiêm tốn. HDB dẫn đầu với 36,59 tỷ đồng, theo sau là FRT 32,74 tỷ đồng, MSN 32,51 tỷ đồng và GEE 28,59 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lớn các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh đều đóng cửa tăng giá, đi ngược diễn biến chung của VN-Index. FRT tăng 3,52%, GEE tăng 5,14%, NT2 tăng 4,74%, POW tăng 2,36%; GMD, GEX, HDB và DMX cũng giữ được sắc xanh. Trong top 10 mã mua ròng, chỉ MSN và VPI giảm giá.

Dù khối ngoại tiếp tục rút vốn xét trên tổng thể, dòng tiền vẫn có sự chọn lọc khá rõ ở từng cổ phiếu. Tuy nhiên, chênh lệch giữa hai chiều vẫn lớn khi riêng lượng bán ròng tại VHM đã vượt xa giá trị mua ròng cộng lại của nhiều mã dẫn đầu chiều mua.