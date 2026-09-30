Phối hợp hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế gắn với kinh tế tập thể

Toàn cảnh lễ ký chương trình phối hợp.

Theo nội dung ký kết, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp đổi mới phương thức hỗ trợ nhân đạo, lấy người dân làm trung tâm, trên cơ sở khảo sát, rà soát nhu cầu thực tế để lựa chọn đối tượng, địa bàn và hình thức hỗ trợ phù hợp.

Hoạt động hỗ trợ được định hướng chuyển từ cứu trợ trước mắt sang chủ động phòng ngừa, phục hồi năng lực, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và nâng cao khả năng tự chủ, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, hướng đến phát triển bền vững.

Nghi thức ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Trong phát triển sinh kế, hai bên phối hợp hỗ trợ người dân tham gia các mô hình hợp tác xã phù hợp với điều kiện thực tế; nghiên cứu, xây dựng và thí điểm các mô hình sinh kế nhân đạo gắn với hợp tác xã, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tăng cường huy động nguồn lực xã hội, kết nối tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ số và chủ động hỗ trợ duy trì sinh kế trước những rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì rà soát nhu cầu, vận động, kết nối và điều phối nguồn lực nhân đạo; Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp lựa chọn, hỗ trợ các hợp tác xã, tư vấn phát triển sản xuất, kinh doanh và kết nối thị trường. Hai bên đánh giá kết quả thực hiện, lựa chọn các mô hình phù hợp để hoàn thiện và nhân rộng.

Chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2031.