Tiếng nói từ cơ sở: Phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ

Chi bộ tổ dân phố Tân Liễu có 76 đảng viên. Chi bộ tổ dân phố thực hiện bài bản, nghiêm túc việc phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng, Chi bộ ban hành nghị quyết về nội dung này theo phương châm: “Chi ủy nắm tổ đảng và các đoàn thể, đảng viên phụ trách nhóm hộ”.

Đồng chí Nguyễn Văn Khải.

Theo đó, mỗi đồng chí được giao phụ trách tối thiểu 15 hộ với trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân trong nhóm chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các nghị quyết, kế hoạch của Chi bộ, ban quản lý tổ dân phố; đôn đốc thực hiện các nghĩa vụ về thuế, quỹ và tham gia các phong trào thi đua.

Đối với những nhiệm vụ cụ thể, Chi bộ linh hoạt phân công bằng cách chọn người phù hợp với công việc. Chẳng hạn, thực hiện nhiệm vụ công tác số hóa dữ liệu đảng viên 4.0; làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, Chi bộ chủ động lựa chọn đảng viên trẻ, nhanh nhẹn, có khả năng về công nghệ thông tin để giao việc.

Nhờ cách làm này nên dù địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn nhưng chi bộ đã lãnh đạo tổ dân phố thực hiện hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đơn cử, cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Việc cưới ngày càng tổ chức gọn gàng, bớt rình rang; việc tang bỏ được nhiều hủ tục, 95% số đám tang trong tổ thực hiện hỏa táng với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/đám.

Ngày Chủ nhật xanh hằng tháng, phần lớn các gia đình trong tổ, nhất là những hộ ở đường trục chính cử thành viên tham gia dọn dẹp vệ sinh, phát quang đường làng, ngõ xóm. Hằng năm, tỷ lệ hộ được công nhận gia đình văn hóa đạt 95% trở lên. Hay trong việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2026, việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo kiểu chia nhỏ đã giúp tổ sớm lập được danh sách để sắp tới Chi bộ họp thông qua trước khi triển khai tại hội nghị Dân - Chính - Đảng.

Cũng từ việc bám nắm, sâu sát của mỗi đảng viên theo nhiệm vụ được phân công, mới đây, tổ đã rà soát, chuẩn bị kế hoạch đầu tư cứng hóa 4 tuyến kênh mương nội đồng dài khoảng 3 km; 4 tuyến đường ngõ dài 500 m. Hiện nay, Chi bộ cũng đã phối hợp hoàn thành việc cập nhật, số hóa dữ liệu đảng viên; tổ dân phố cơ bản thực hiện xong bước quy chủ đối với những diện tích đất đai trên bản đồ địa chính…