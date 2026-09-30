Chứng khoán ngày 30/9: Áp lực bán gia tăng cuối phiên, VN-Index giảm tiếp hơn 9 điểm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thanh khoản toàn thị trường tăng so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 704 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 15.958 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 910 tỷ đồng, tập trung vào các mã VHM (329,29 tỷ đồng), TCB (156,31 tỷ đồng), VIC (82,23 tỷ đồng), PNJ (62,3 tỷ đồng), VPB (57,14 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm HDB (36,59 tỷ đồng), FRT (32,77 tỷ đồng), MSN (32,51 tỷ đồng), GEE (28,59 tỷ đồng), VPI (24,62 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này tăng so với phiên trước, đạt hơn 11.316 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 3,25 điểm gồm: VPB, GEE, CTG, LPB, MCH, VBB, POW, VGC, FRT, MWG.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 10,76 điểm của VN-Index gồm: VIC, VHM, GAS, BSR, STB, SSB, VNM, HVN, LPS, HPG.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 0,46%, chủ yếu từ mã FPT, ELC, HPT... Một vài mã tăng gồm SBD...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 0,5%, chủ yếu từ các TCX, VCK, SSI, VIX, HCM, VCI, VND, SHS, ORS, FTS, BSI, CTS… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VPX, MBS, DSE, ABW, VDS, BMS, PHS, AAS, APG, TVB…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa tăng 0,23%, chủ yếu từ các mã BID, CTG, VPB, MBB, HDB, LPB, ACB, MSB, NVB, OCB, ABB, TIN, EVF… Các mã giảm gồm TCB, STB, SSB, VIB, TPB, EIB, KLB, VAB, PGB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 0,87%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, NVL, KBC, VPI, SJS, PDR, CEO, DXS, CRE, QCG, KHG… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm KSF, VRE, BCM, IDC, SIP, VCR, TCH, TAL, NLG, DIG, IJC, NTC, LSG…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 2,99%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVD, PVS, OIL, PVT, PVP, PVC, VTO, POS, VIP, PVB… Một vài mã tăng gồm CLM, CST, TVD, PJC, PMS, PJT, MDC…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 30/9. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức giảm 0,11%, chủ yếu từ các mã HPG, KSV, DCM, DPM, HSG, VIF, VCS, ACG, NKG, DHC, DPR… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm MSR, BMP, NTP, TVN, PHR, PTB, LIC, PRT, VLB, RTB, PAT…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc xanh chiếm đa số, tăng 0,31%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, MIG, PTI, ABI, BLI… Một vài mã giảm gồm BIC, PRE, BMI, BHI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tích cực, tăng 0,35%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, PET, TLP, SHN, HAX, PSD… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm PNJ, DGW, HHS, VVS, HTM, CTF, HAM, HTC, TSC…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc đỏ chủ đạo, VNXALL-Index giảm 10,38 điểm (-0,37%), xuống mức 2.802,05 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 662,28 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 15.102,58 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 145 mã tăng giá, 97 mã đứng giá và 199 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 271,64 điểm, tăng 1,73 điểm (+0,64%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 39,01 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 604,68 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 54 mã tăng giá, 68 mã đứng giá và 60 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 2,27 điểm (-0,52%), xuống mức 437,88 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 28,22 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 493,29 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 9 mã tăng giá, 6 mã đứng giá và 15 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 126,31 điểm, tăng 0,81 điểm (+0,65%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 24,63 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 541,86 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 120 mã tăng giá, 80 mã đứng giá và 85 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 9,11 điểm (-0,51%), xuống mức 1.768,62 điểm. Thanh khoản đạt hơn 650,36 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 15.230,51 tỷ đồng. Toàn sàn có 129 mã tăng, 58 mã đứng giá và 1578 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 7,54 điểm (-0,39%) và dừng tại mức 1.906,81 điểm. Thanh khoản đạt hơn 255,62 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 8.290,37 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 10 mã tăng, 3 mã đi ngang và 17 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là POW (hơn 18,18 triệu đơn vị), VPB (hơn 16,77 triệu đơn vị), MSB (hơn 8,99 triệu đơn vị), HDB (hơn 8,44 triệu đơn vị), GEX (hơn 8,26 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là VDP (+6,94%), DXV (+6,67%), VBB (+6,4%), YBM (+5,47%), VCA (+5,4%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là PNJ (-6,99%), TSC (-6,95%), TNI (-6,9%), TCR (-6,88%), KOS (-6,87%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 221.718 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 42.624,16 tỷ đồng.