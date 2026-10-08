Thêm điểm tựa, tạo sinh kế

Anh Nguyễn Nghị (bên trái) trong ngôi nhà tình nghĩa.

An cư để vươn lên

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Điền phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững. Từ hỗ trợ an cư đến tạo sinh kế, các chương trình được thực hiện sát với từng hoàn cảnh, giúp hộ nghèo có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Trong các giải pháp được triển khai, xóa nhà tạm, nhà dột nát là hoạt động thiết thực, giúp hộ nghèo có điều kiện “an cư” trước khi tính chuyện phát triển kinh tế gia đình.

Gia đình anh Nguyễn Nghị, TDP Phong Xuân 3 là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong chương trình xóa nhà tạm. Trước đây, gia đình anh nhiều năm sống trong căn nhà cũ xuống cấp khiến anh luôn thấp thỏm mỗi mùa mưa bão đến. Thu nhập của anh Nghị chủ yếu từ làm vườn, chăn nuôi gà, lợn và nuôi cá. Các con còn nhỏ, đang tuổi ăn học, công việc của vợ lại không ổn định, chuyện xây dựng nhà kiên cố vượt quá khả năng của gia đình. “Được thông báo hỗ trợ kinh phí làm nhà, tôi mừng lắm. Nếu không có sự quan tâm của Nhà nước và địa phương, chắc gia đình tôi vẫn phải sống trong âu lo”, anh Nghị chia sẻ.

Từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ phường 60 triệu đồng, cùng với các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, căn nhà được hoàn thiện với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Có nhà mới, gia đình anh có thêm động lực để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.

Tương tự, gia đình anh Đồng Minh Thái, TDP Phong Mỹ 2, một hộ nghèo của xã Phong Mỹ cũ, nay là phường Phong Điền, cũng vừa được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Hơn 10 năm lập gia đình và ra ở riêng, anh Thái không có đất sản xuất. Cuộc sống gia đình chủ yếu nhờ tìm kiếm các loại lâm sản phụ ở khu vực bìa rừng và sự hỗ trợ của bà con chòm xóm. Trong hoàn cảnh ấy, việc xây dựng một căn nhà kiên cố là điều anh chưa dám nghĩ tới.

Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình, Ủy ban MTTQ phường hỗ trợ 60 triệu đồng; cùng thêm kinh phí của các nhà hảo tâm và hơn 100m² đất của bố mẹ cho, ngôi nhà “tình nghĩa” của anh Thái hoàn thành, đưa vào sử dụng từ đầu tháng 9/2026. “Có nhà mới, tôi không còn lo sợ mỗi khi mưa bão. Đây là niềm hạnh phúc rất lớn đối với gia đình tôi”, anh Thái nói.

Ngoài hỗ trợ nhà tình nghĩa, anh Đồng Minh Thái (bìa trái) luôn được các hội đoàn thể địa phương trao đổi tạo sinh kế để thoát nghèo.

Trong năm 2026, phường Phong Điền đã xây mới, sửa chữa 10 nhà tạm. Nguồn lực được huy động từ ngân sách Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương. Mỗi căn nhà sau khi hoàn thiện có giá trị khoảng 100-200 triệu đồng.

Nối vốn, mở sinh kế

Không chỉ tập trung hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, phường Phong Điền còn chú trọng tạo sinh kế, nâng cao thu nhập để người dân từng bước thoát nghèo bền vững.

Ông Trương Minh Phát, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Điền cho biết, thời gian qua công tác giảm nghèo trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Đầu năm 2026, toàn phường còn 48 hộ nghèo, đa phần đối tượng già cả, neo đơn; giảm hơn 20 hộ so với năm 2025. Trong năm 2026 phường dự kiến giảm nghèo cho 20hộ, qua soát xét 9 tháng đầu năm cho thấy kế hoạch giảm nghèo sẽ đạt. Với những kết quả này phản ánh sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong hỗ trợ an cư, kết nối vốn vay, tạo việc làm và đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế.

“Quan điểm của địa phương là giảm nghèo phải gắn với nâng cao khả năng tự vươn lên của mỗi gia đình. Bên cạnh hỗ trợ trước mắt, phường chú trọng tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn, học nghề, phát triển sản xuất và có việc làm ổn định, từ đó tạo nguồn thu nhập bền vững”, ông Phát nói.

Với định hướng đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Điền phát huy vai trò “cầu nối”, phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách; đồng thời thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn để theo dõi, hỗ trợ trong quá trình sử dụng vốn.

Từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ nghèo, cận nghèo có thêm điều kiện đầu tư chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh; phát triển ngành nghề phù hợp với khả năng, điều kiện từng gia đình.

Gia đình anh Nguyễn Nghị là một trong những trường hợp như vậy. Không chỉ được hỗ trợ xây dựng nhà ở, thời gian qua, gia đình anh luôn nhận được sự đồng hành của các tổ chức, đoàn thể trong phát triển kinh tế từ mô hình cá hồ, gà đàn, cây ăn quả. Từ gia đình nghèo khó, anh Nghị từng bước ổn định cuộc sống, dự kiến làm thủ tục xin thoát nghèo vào cuối năm 2026.

Cùng với anh Nghị, nhiều hộ khác, như chị Hồ Thị Thiều (TDP Phong Xuân 2), anh Phan Văn Hiệp (TDP Phong Xuân 3) cũng được các chi hội, đoàn thể ở tổ dân phố kết nối, hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Điển hình, sau hơn 3 năm sử dụng vốn đúng mục đích, gia đình chị Thiều từng bước mở rộng sản xuất, xây dựng xưởng gia công may mặc, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động tại địa phương.

Nhiều hộ nghèo được tổ chức đoàn hội phường Phong Điền hỗ trợ giống cây, con, phát triển kinh tế, tạo nguồn thu ổn định.

Theo ông Nguyễn Bá Lành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Điền, bên cạnh hỗ trợ vốn, Mặt trận phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực, như nông, lâm, ngư nghiệp, may mặc, cơ khí… Qua đó, người dân được nâng cao tay nghề, tiếp cận cách làm phù hợp, từng bước tự tạo việc làm, tăng thu nhập.

“Điều quan trọng là thông qua các chương trình hỗ trợ, người dân có thêm điều kiện và động lực để tự vươn lên, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại”, ông Lành nói.

Thời gian tới, phường Phong Điền tiếp tục thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030 theo lộ trình từng năm. Trong đó, địa phương tập trung xây dựng giải pháp phù hợp với từng nhóm hộ, từng khu vực; chú trọng nâng cao thu nhập, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn mới.

Cùng với tiếp tục xóa nhà tạm, phường sẽ đẩy mạnh hỗ trợ vay vốn tín dụng chính sách, tạo sinh kế, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm; gắn các chương trình giảm nghèo với tập huấn, khuyến nông, khuyến công, chuyển giao khoa học - kỹ thuật và hướng dẫn cách làm ăn hiệu quả...