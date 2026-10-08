Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tăng cường hỗ trợ phát triển du lịch Sa Pa

Quang cảnh buổi làm việc giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và đoàn công tác Đảng ủy phường Sa Pa.

Dự buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; đại diện lãnh đạo các phòng Lữ hành, Lưu trú du lịch, Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch, Văn phòng Cục và Trung tâm Thông tin du lịch.

Về phía phường Sa Pa có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tô Ngọc Liễn; đại diện lãnh đạo UBND phường, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai cùng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa Tô Ngọc Liễn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa Tô Ngọc Liễn cho biết, Khu du lịch quốc gia Sa Pa được công nhận từ năm 2017, có diện tích khoảng 684 km², bao gồm toàn bộ địa giới thị xã Sa Pa trước đây. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, phường Sa Pa nằm trong khu vực trung tâm của Khu du lịch quốc gia.

Năm 2025, Sa Pa đón khoảng 4,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 19.000 tỷ đồng. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón trên 5 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 23.000 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Sa Pa đề xuất Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hỗ trợ hoàn thiện mô hình quản lý khu du lịch quốc gia phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; nghiên cứu thí điểm mô hình điểm đến du lịch thông minh, quản trị dựa trên dữ liệu; xây dựng mô hình du lịch xanh, kiểm soát sức chứa, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Địa phương cũng kiến nghị tăng cường quảng bá tại các thị trường trọng điểm, kết nối với những điểm đến lớn trong nước; thu hút đầu tư có chọn lọc vào cơ sở lưu trú chất lượng cao, nhất là phân khúc 4-5 sao; phát triển các sản phẩm vui chơi, giải trí, du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách.

Bên cạnh đó, Sa Pa xác định việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tổ chức lễ hội theo mùa, các sự kiện văn hóa, thể thao và giải chạy quốc tế là những giải pháp quan trọng để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Cục Trưởn﻿g Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao sự chủ động của Sa Pa trong việc nhận diện những khó khăn, đề xuất giải pháp phát triển du lịch. Theo Cục trưởng, Sa Pa có vị trí quan trọng trong hệ thống du lịch Việt Nam, với lợi thế nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và bản sắc văn hóa. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về quy hoạch, quản lý, đầu tư hạ tầng và kiểm soát chất lượng điểm đến.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh thống nhất đưa Sa Pa trở thành một trong những điểm đến trọng tâm trong hoạt động xây dựng thương hiệu, xúc tiến quốc tế và phát triển thị trường khách của du lịch Việt Nam.

Theo đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ hỗ trợ Sa Pa quảng bá trên các kênh truyền thông, nền tảng số của ngành; tạo điều kiện để địa phương tham gia các chương trình xúc tiến trong nước và quốc tế, trong đó có các hội chợ du lịch lớn như WTM London và ITB Berlin. Trung tâm Thông tin du lịch và Phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch được giao phối hợp với địa phương triển khai các nội dung liên quan.

Cục trưởng cũng đề nghị Sa Pa khai thác hiệu quả website vietnam.travel để giới thiệu hình ảnh điểm đến, sản phẩm du lịch, doanh nghiệp và các trải nghiệm đặc trưng tới thị trường quốc tế.

Đối với du lịch cộng đồng, địa phương cần rà soát, lựa chọn các mô hình tiêu biểu để nghiên cứu tham gia chương trình “Làng du lịch tốt nhất” của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), đồng thời quan tâm đến các giải thưởng du lịch ASEAN, nhất là lĩnh vực du lịch xanh.

Về chuyển đổi số, Cục trưởng ủng hộ nghiên cứu thí điểm mô hình điểm đến du lịch thông minh tại Sa Pa, giao Trung tâm Thông tin du lịch phối hợp với địa phương nghiên cứu tiêu chí, điều kiện và phương án triển khai.

Sa Pa được định hướng từng bước kết nối với các nền tảng số chung của ngành, gồm Cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam, nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch, hệ thống vé điện tử, ứng dụng Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel và Thẻ du lịch thông minh, hướng tới hình thành hệ sinh thái số phục vụ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách.

Đối với mục tiêu phát triển bền vững, Cục trưởng đề nghị Sa Pa chú trọng xác định sức chứa du lịch phù hợp, kiểm soát tác động môi trường, giảm phát thải, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần.

Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tặng quà kỷ niệm cho đồng chí Tô Ngọc Liễn - Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa Tô Ngọc Liễn tặng quà kỷ niệm cho đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Địa phương cần ưu tiên thu hút phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày; phát triển hài hòa hệ thống khách sạn chất lượng cao với homestay, farmstay và du lịch cộng đồng trên cơ sở tuân thủ quy hoạch, quy định pháp luật.

Liên quan đến mô hình quản lý Khu du lịch quốc gia Sa Pa, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ giao các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cùng chính quyền địa phương tham mưu phương án phù hợp, bảo đảm quản lý đồng bộ, hiệu quả.

Đối với dự thảo nghị quyết phát triển du lịch của địa phương, Cục trưởng đề nghị Sa Pa gửi văn bản chính thức để Cục nghiên cứu, tham gia ý kiến. Các nhiệm vụ cần được cụ thể hóa theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền; đồng thời gắn phát triển du lịch với bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Lãnh đạo và các đại biểu dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý du lịch Trung ương và địa phương, Sa Pa hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng sản phẩm, năng lực quảng bá và sức cạnh tranh, từng bước phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa theo hướng thông minh, xanh và bền vững.