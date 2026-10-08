[Video] Việt Nam lần đầu được nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức đầu tư

Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào Nhóm xếp hạng Đầu tư. R&I là tổ chức xếp hạng tín nhiệm của Nhật Bản. Theo Bộ Tài chính, quyết định nâng hạng của tổ chức xếp hạng tín nhiệm R&I phản ánh sự ghi nhận khách quan đối với nền tảng tăng trưởng kinh tế, tiềm năng cải cách thể chế, dư địa tài khóa vững vàng cùng khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài của Việt Nam. Đơn vị này nhận định Việt Nam đang duy trì tốc độ phát triển mạnh mẽ hàng đầu khu vực Đông Nam Á, được thúc đẩy bởi sự chuyển dịch mô hình sang chiều sâu dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, giải ngân vốn đầu tư công và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ổn định.

MINH TRIẾT