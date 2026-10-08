Đồng Tháp: Nâng cao năng lực cho các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Quang cảnh lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các đối tượng của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn gồm: Đại diện doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập, chủ cơ sở kinh doanh, thành viên hợp tác xã; cán bộ, hội viên Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ; đoàn viên, thanh niên có dự án khởi nghiệp và công chức cấp xã.

Diễn giả Nguyễn Quốc Nghi trình bày về xu hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Quốc Nghi, báo cáo viên đến từ Trường Kinh Tế - Đại học Cần Thơ, giới thiệu tổng quan và xu hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; định hướng, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; mô hình quản trị, vận hành hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương. Trong đó, chú trọng cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý, trường, viện, doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ nhằm tăng cường kết nối, tạo điều kiện để các dự án khởi nghiệp phát triển.

Các đại biểu tìm hiểu định hướng, chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu được trang bị kiến thức, kỹ năng đánh giá tiềm năng doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch phát triển, hoàn thiện mô hình kinh doanh và quản trị tài chính. Những nội dung về huy động vốn, phát triển thương hiệu, tiếp cận thị trường, thương mại hóa sản phẩm và thuyết trình gọi vốn giúp người khởi nghiệp có thêm cơ sở để xác định hướng đi phù hợp.

Một nội dung đáng chú ý là nhận diện cơ hội khởi nghiệp từ nguồn lực địa phương, gắn với xu hướng phát triển xanh và ứng dụng công nghệ. Theo diễn giả Nguyễn Quốc Nghi, tỉnh Đồng Tháp có nhiều tiềm năng về nông nghiệp, đây là dư địa lớn để các bạn trẻ khởi nghiệp.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Quốc Nghi, nông sản có thể được nâng cao giá trị thông qua chế biến sâu; phụ phẩm nông nghiệp được tận dụng làm nguyên liệu, phân hữu cơ; cảnh quan vườn, ruộng, làng nghề có thể khai thác để phát triển dịch vụ trải nghiệm, du lịch cộng đồng. Mỗi ý tưởng cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, giải quyết được vấn đề cụ thể và tạo ra sản phẩm, dịch vụ có khả năng tiêu thụ.

Học viên trao đổi với diễn giả tại buổi tập huấn.

Bên cạnh đó, tại buổi tập huấn, các đại biểu được giới thiệu các giải pháp ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ xây dựng nội dung quảng bá, thiết kế hình ảnh, tư vấn khách hàng đến phân tích doanh thu, lập kế hoạch và quản trị, doanh nghiệp có thể lựa chọn công cụ phù hợp để tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và mở rộng thị trường.