Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên minh HTX tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp đổi mới hoạt động hỗ trợ nhân đạo theo hướng từ cứu trợ trước mắt sang hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và nâng cao khả năng tự chủ của người dân. Trong đó, tập trung khảo sát nhu cầu, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm yếu thế; hỗ trợ người dân tham gia, thành lập tổ hợp tác, HTX; tư vấn, tập huấn về tổ chức sản xuất, quản trị, chuyển đổi số, tiêu chuẩn chất lượng và kết nối thị trường.

Hai bên phối hợp huy động, kết nối các nguồn lực xã hội để xây dựng, nhân rộng các mô hình sinh kế gắn với phát triển kinh tế tập thể; triển khai các hoạt động an sinh xã hội, “Tết nhân ái”, “Chợ nhân đạo”; hỗ trợ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và phục hồi sản xuất.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, đào tạo cán bộ, hội viên, thành viên HTX; hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, biểu dương các mô hình, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo và phát triển sinh kế cộng đồng.

Chương trình được triển khai trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng, bình đẳng, tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; qua đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và phát triển sinh kế bền vững cho người dân.