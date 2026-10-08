Rà soát kết quả giảm nghèo, đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm

Đoàn công tác làm việc tại xã Yên Thịnh.

Theo báo cáo, xã Yên Thịnh có 179 hộ nghèo, cận nghèo, chiếm 14,49% tổng số hộ dân. Địa phương đang rà soát nguyên nhân nghèo, các chỉ số thiếu hụt để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống còn 5,91% trong năm 2026.

Về xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong 110 hộ được hỗ trợ có 21 hộ đã hoàn thành, 77 hộ đang xây dựng, sửa chữa và 12 hộ chưa khởi công.

Lãnh đạo xã Yên Thịnh báo cáo công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Xã Nghĩa Tá hiện có 455 hộ nghèo, cận nghèo, chiếm 25,1% tổng số hộ dân. Qua rà soát, địa phương xác định 195 hộ đủ điều kiện thoát nghèo, 151 hộ cần tiếp tục hỗ trợ về sinh kế, nước sinh hoạt và các chỉ số thiếu hụt khác; xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống còn 6,01% trong năm 2026.

Đến ngày 7-10, trong 107 hộ được hỗ trợ nhà ở có 97 hộ đã triển khai, đạt 90,7% kế hoạch (gồm 14 hộ đã hoàn thành, 83 hộ đang xây dựng, sửa chữa); 10 hộ chưa khởi công.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại các buổi làm việc, đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp bảo đảm tiến độ và mục tiêu giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát tại hai địa phương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa đề nghị lãnh đạo hai xã chỉ đạo chặt chẽ công tác rà soát, phúc tra hộ nghèo, bảo đảm đúng quy định, phản ánh thực chất kết quả giảm nghèo.

Đối với các căn nhà đã hoàn thành, địa phương cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, giải ngân kịp thời kinh phí hỗ trợ; phân công rõ trách nhiệm cán bộ phụ trách từng hộ đang xây dựng, sửa chữa, kiểm tra, đôn đốc tiến độ hằng ngày.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại xã Nghĩa Tá.

Hai địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn để các hộ còn lại khởi công trong ngày 9-10, phấn đấu hoàn thành chương trình trước ngày 31/1/2027.