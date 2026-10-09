Thêm cách phục vụ người dân tốt hơn

Người dân được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hố Nai.

Không gian này được bố trí để người dân có thể ngồi nghỉ ngơi, được hướng dẫn kê khai và hoàn thiện hồ sơ trong không gian thoải mái hơn.

Không gian thân thiện

Lần đầu đến TTPVHCC phường Hố Nai làm thủ tục hành chính (TTHC), chị Huỳnh Thị Hóa (ở phường Hố Nai) khá hồi hộp. Là người Việt từ Campuchia trở về phường sinh sống, chị đến trung tâm làm giấy khai sinh cho con. Đây cũng là lần đầu tiên chị đến cơ quan chính quyền để thực hiện TTHC.

“Trước khi đi tôi khá hồi hộp và lo lắng. Nhưng đến đây thấy cán bộ vui vẻ, tận tình nên tôi bớt e ngại” - chị Hóa chia sẻ. Điều khiến chị Hóa bất ngờ còn là không gian tiếp dân. Trong trung tâm có khu vực thân thiện. Thay cho những dãy ghế dài thường thấy ở nơi chờ làm thủ tục, căn phòng có những bộ bàn ghế gỗ tròn, ghế ngồi có đệm thoải mái. Một góc phòng đặt cà phê, trà, nước uống để người dân có thể dùng khi ngồi chờ hoặc trao đổi với cán bộ.

“Không gian ở đây gần gũi và thân thiện. Người dân có thể ngồi xuống, nói rõ nhu cầu, được cán bộ hướng dẫn. Tôi có cảm giác như đang ngồi uống cà phê, uống trà và được hướng dẫn công việc hơn là đi làm TTHC” - chị Hóa nói.

Khu vực thân thiện tại TTPVHCC phường Hố Nai chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-9. Đây là mô hình mới được phường triển khai nằm trong đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm được thành phố phát động.

Theo anh Trịnh Văn Lâm, cán bộ TTPVHCC phường, người dân khi đến trung tâm sẽ được cán bộ tìm hiểu nhu cầu, phân luồng và hướng dẫn đến khu vực phù hợp. Với những hồ sơ cần hỗ trợ, người dân được đưa vào khu vực thân thiện. Cán bộ trực tiếp hướng dẫn viết hồ sơ, hỗ trợ thao tác trên máy tính, nhập dịch vụ công trực tuyến. Khi hồ sơ hoàn tất, người dân được chuyển sang quầy nghiệp vụ để kiểm tra và nhận thông tin về kết quả.

“Việc tách riêng khu vực này giúp người dân có chỗ ngồi yên tĩnh để hoàn thiện hồ sơ. Với những thủ tục cần chờ từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ, người dân có thể nghỉ ngơi, uống nước hoặc cà phê trong lúc chờ. Cách làm này phù hợp với thực tế người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Người trẻ thường chỉ cần hướng dẫn qua là có thể tự thao tác. Trong khi đó, người lớn tuổi, nhất là nhóm từ 70-80 tuổi, còn gặp khó khăn khi sử dụng máy tính, internet nên cần cán bộ hỗ trợ nhiều hơn. Có không gian thoải mái, yên tĩnh, các bác sẽ thoải mái khi được hướng dẫn” - anh Lâm nói.

Theo anh Bùi Quyết Thắng, Giám đốc TTPVHCC phường Hố Nai, mô hình này xuất phát từ mong muốn đổi mới cách phục vụ trong cải cách hành chính. Không chỉ giải quyết hồ sơ đúng quy định, cán bộ còn chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ để người dân và doanh nghiệp (DN) cảm thấy thuận tiện, thoải mái hơn khi đến giao dịch. Sau hơn 1 tháng triển khai, tỷ lệ đánh giá hài lòng của người dân và DN qua quét mã QR và đánh giá trực tiếp đều đạt trên 95%.

Theo anh Thắng, tinh thần phục vụ được đội ngũ cán bộ, công chức đặt lên hàng đầu, với quan điểm làm hết việc chứ không hết giờ. Trung tâm vẫn duy trì làm cả thứ Bảy, thậm chí nếu cần làm thêm giờ và cả Chủ nhật để giải quyết công việc, phục vụ người dân tốt hơn. Trung tâm tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của lãnh đạo và người dân, DN để hoàn thiện mô hình, giúp việc giao dịch hành chính thuận tiện hơn.

Trong 9 tháng của năm 2026, phường Hố Nai ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 96,8%; thu ngân sách lũy kế đến ngày 11-9 đạt 102,12%; tỷ lệ phát triển đảng viên mới đạt 109%... Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Quốc Vũ khẳng định: Yếu tố then chốt tạo nên những kết quả này là sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; cùng với đó là sự đồng lòng, vào cuộc thực chất của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân tại địa phương.

Phục vụ người dân phải đi vào thực chất

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hố Nai Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: Một mô hình chính quyền thân thiện sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu chỉ đẹp ở hình thức.

“Ở Hố Nai, yêu cầu đặt ra là giải quyết hồ sơ nhanh nhất có thể; hướng dẫn phải cụ thể, chu đáo cho người dân. Trong điều kiện ngân sách phường còn hạn chế, địa phương linh hoạt vận động xã hội hóa, huy động DN hỗ trợ cơ sở vật chất, từ bàn ghế đến cà phê, nước uống phục vụ nhân dân. Nhưng điều quan trọng không chỉ nằm ở những tiện ích được bố trí thêm mà còn ở việc đổi mới cách phục vụ, để người dân được hỗ trợ tốt hơn và hài lòng hơn khi đến giao dịch” - ông Vũ chia sẻ.

Cải cách hành chính ở Hố Nai còn được mở rộng sang cách chính quyền đồng hành với DN. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cao Duy Thái cho biết: Từ ngày 1-8-2026, phường tổ chức chương trình Cà phê sáng với doanh nhân, với sự tham gia của DN nhà nước, DN tư nhân, ngân hàng và nhiều đơn vị trên địa bàn.

Theo ông Cao Duy Thái, phường đang định hướng phát triển hoạt động này thành Hiệp hội DN phường Hố Nai, làm cầu nối giữa chính quyền và DN. Các ý kiến, kiến nghị của DN được phân nhóm theo từng lĩnh vực để có hướng hỗ trợ phù hợp. Sinh hoạt định kỳ hằng tháng tạo điều kiện để DN trao đổi trực tiếp với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường. Qua những buổi gặp gỡ này, lãnh đạo phường trực tiếp lắng nghe khó khăn, vướng mắc của DN, trao đổi, cùng tìm hướng tháo gỡ và tạo điều kiện để DN phát triển.

Khu vực thân thiện tại TTPVHCC phường Hố Nai sẽ tiếp tục được rà soát, điều chỉnh từ thực tế phục vụ người dân. Phường duy trì việc lắng nghe, trao đổi và tháo gỡ khó khăn cho DN. Những cách làm này đang được tiếp tục hoàn thiện, với mục tiêu phục vụ người dân, DN ngày càng tốt hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.