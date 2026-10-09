Thêm một ngân hàng thương mại cán đích 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ

VPBank cán đích 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận được Công văn số 9876/UBCK-QLCB ngày 5/10/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, VPBank đã phân phối hơn 2 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tổng giá trị theo mệnh giá hơn 20.660 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành đạt 26,04104%. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 25/9/2026.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của VPBank tăng từ hơn 7,93 tỷ đơn vị lên 10 tỷ đơn vị. Vốn điều lệ theo đó tăng từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.

Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn gồm 2 đợt mà VPBank triển khai trong năm 2026. Ở giai đoạn tiếp theo, ngân hàng dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng lên khoảng 106.244 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 23/9/2026, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) đã hoàn tất đợt chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bổ sung gần 8.055 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng và trở thành ngân hàng đầu tiên trong hệ thống vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng. MB cũng đã hoàn thành việc trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.

Việc liên tiếp xuất hiện các nhà băng có vốn điều lệ vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng cho thấy "làn sóng" tăng vốn đang diễn ra mạnh mẽ./.