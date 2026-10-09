Chính phủ yêu cầu tổ chức tốt Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 5/10/2026 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Trong nghị quyết, Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, đồng thời chú trọng các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, giáo dục, y tế và cải cách hành chính.

Người dân tham gia Lễ hội Bình Đà 2026. (Nguồn: BTC)

Tổ chức chu đáo các hoạt động văn hóa dịp cuối năm

Về văn hóa, Chính phủ yêu cầu chuẩn bị chu đáo các hoạt động văn hóa, lễ hội dịp cuối năm; tổ chức tốt Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản cần gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa, qua đó khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển.

Trong lĩnh vực kinh tế, các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ tiếp cận vốn, ổn định thị trường và bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, năng lượng. Chính phủ cũng nhấn mạnh việc tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phát triển thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng và du lịch gắn với kiểm soát, bình ổn giá.

Cùng với đó, cần tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), đẩy mạnh xúc tiến thương mại biên giới và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, trong đó có Nam Mỹ và Trung Đông, hướng tới phát triển thương mại cân bằng, bền vững.

Đẩy mạnh cải cách, bảo đảm an sinh xã hội

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết đã có hiệu lực; khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản.

Việc rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính cần tập trung vào các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tháo gỡ vướng mắc trong kết nối, chia sẻ dữ liệu và giải quyết thủ tục liên thông.

Các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng cần được triển khai quyết liệt. Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, đưa các chính sách mới vào cuộc sống, trong đó có hướng dẫn thực thi quy định về tài sản số, khung pháp lý cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và quy hoạch cụm công nghiệp.

Về an sinh xã hội, các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, chăm lo đời sống người có công, đối tượng chính sách, người yếu thế và người có hoàn cảnh khó khăn; đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia. Chính phủ cũng đặt yêu cầu quyết tâm hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập; rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa tại các địa phương.

Trong lĩnh vực giáo dục và y tế, nghị quyết yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, chú trọng chất lượng bữa ăn học đường; cắt giảm khâu trung gian không cần thiết trong mua sắm, cung ứng thuốc và thiết bị y tế, bảo đảm các cơ sở khám, chữa bệnh công lập không thiếu vật tư và người bệnh được tiếp cận thuốc chất lượng với giá hợp lý.

Đối với công tác thanh tra, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng, Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh việc ban hành kết luận đối với các cuộc thanh tra đã hoàn thành, xử lý tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra.

Người đứng đầu cần nâng cao trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; phối hợp chặt chẽ trong phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế và đẩy mạnh thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.