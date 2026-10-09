Tỷ giá USD ngày 9-10: Giảm mạnh tại các ngân hàng

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.629 đồng/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.911 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.347 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm giảm so với hôm qua

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.710 – 26.090 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 90 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Tương tự, BIDV cũng niêm yết tỷ giá tại mức 25.685 – 26.065 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 75 đồng ở cả 2 chiều so với hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.710 - 26.090 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 90 đồng chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.710 - 26.090 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 80 đồng chiều mua và chiều bán so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Theo ông Chris Turner, Trưởng bộ phận thị trường toàn cầu tại ING, biên bản họp củng cố triển vọng tích cực của đồng USD. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và biến động thị trường gia tăng cũng thúc đẩy dòng tiền tìm đến đồng bạc xanh, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của các giao dịch chênh lệch lãi suất.

Ông Turner dự báo USD có thể tăng trong những tháng tới, với chỉ số DXY hướng tới 102,85 điểm. Biên bản Fed cho thấy phần lớn thành viên đánh giá việc tăng lãi suất vào cuối năm nay có thể phù hợp, trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn kỳ vọng. Thị trường hiện dự báo Fed có thể tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Anh tăng nhưng không giúp đồng bảng tránh khỏi đà giảm. Với đồng Euro, những lo ngại về tình hình tài khóa Pháp tiếp tục gây áp lực lên thị trường trái phiếu và tỷ giá.

ING nhận định EUR/USD có thể giảm về vùng 1,1100-1,1120 USD, trong khi EUR/GBP có nguy cơ lùi về 0,8400 GBP nếu Ngân hàng Trung ương Anh phát tín hiệu sẵn sàng tăng lãi suất trong tháng 11. Ngược lại, triển vọng tài khóa Pháp cải thiện hoặc kỳ vọng Fed tiếp tục hạ nhiệt lãi suất có thể làm suy yếu đà tăng của đồng USD.