TP. Huế: Phổ biến thương mại điện tử, hướng dẫn triển khai tại cấp xã

Sáng 9/10, tại thành phố Huế, Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số - Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về thương mại điện tử và triển khai hoạt động thương mại điện tử tại cấp xã trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Huế Phan Hùng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, Chi cục Quản lý thị trường, các hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử và sinh viên ngành Thương mại điện tử, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Huế nhấn mạnh, việc đẩy mạnh thương mại điện tử góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thương mại, mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm địa phương.

Ông Phan Hùng Sơn đề nghị báo cáo viên tập trung phân tích những nội dung mới, vấn đề có tính thực tiễn, nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến trách nhiệm quản lý nhà nước tại cơ sở và việc triển khai thương mại điện tử ở xã, phường.

Lãnh đạo Sở Công Thương đồng thời đề nghị đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực trao đổi, đặt câu hỏi, nêu khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để báo cáo viên và cơ quan chuyên môn giải đáp, làm cơ sở triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Đại diện Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) phổ biến nội dung liên quan đến thương mại điện tử.

Tại hội nghị, báo cáo viên đến từ Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số phổ biến tổng quan thương mại điện tử thế giới và Việt Nam, các xu hướng phát triển, Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về Luật Thương mại điện tử.

Các nội dung được giới thiệu còn tập trung vào một số hành vi vi phạm, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử theo quy định hiện hành; quy trình thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Qua đó, đại biểu có điều kiện trao đổi về quy định pháp luật, trách nhiệm quản lý nhà nước tại cơ sở và những vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Hội nghị cũng đã tập trung hướng dẫn triển khai Tiêu chí 7.3 về thực hiện hiệu quả hoạt động thương mại điện tử ở cấp xã. Báo cáo viên giới thiệu chi tiết tiêu chí, hướng dẫn cách triển khai và xây dựng kênh TikTok cho UBND các xã, phường nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số.