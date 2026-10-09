Cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng trần

Kết thúc phiên ATO, PNJ đạt mức giá trần 19.500 đồng/cổ phiếu với hơn 2 triệu cổ phiếu được sang tên. Tại thời điểm 10 giờ sáng, bảng giá PNJ phía dư mua có hơn 5,6 triệu cổ phiếu giá trần đang "xếp hàng" chờ, trong khi phía bán trống trơn.

Theo giới phân tích, diễn biến đảo chiều của PNJ xuất phát từ thông tin doanh nghiệp công bố vào cuối giờ chiều 8-10. Cụ thể, ông Kennedy Ho, Chủ tịch Viện Khoa học đá quý châu Á (AIGS), đã đến thăm và trực tiếp trao chứng thư kiểm định độc lập cho PNJ.

Theo PNJ, các mẫu kim cương doanh nghiệp đang kinh doanh được Vinacontrol lấy mẫu ngẫu nhiên, niêm phong và gửi đến các chuyên gia ngọc học của AIGS để phân tích độc lập. Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên, phù hợp với các thông số 4C do PNJ công bố.

Cũng trong ngày hôm qua, PNJ có báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ là ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung. Theo công bố, ông Duy đã bán 9 triệu cổ phiếu PNJ trong giai đoạn từ ngày 1 đến 20-10, qua khớp lệnh và thỏa thuận. Sau giao dịch này, ông Duy còn nắm giữ 4,83 triệu cổ phiếu, tương đương 0,94% vốn.

Như vậy, nếu tính các đợt bán cổ phiếu trước đó của 2 con gái, hiện tại tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình bà Dung, giảm xuống còn 9,49%.