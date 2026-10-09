Chứng khoán 08/10: VN-Index mất hơn 14 điểm, dầu khí ngược dòng

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 08/10/2026 trong trạng thái thận trọng khi áp lực bán tăng mạnh vào buổi chiều. VN-Index đóng cửa ở 1.738,97 điểm, giảm 14,42 điểm, tương đương 0,82%. VN30 giảm 17,20 điểm xuống 1.877 điểm, HNX-Index giảm 3,60 điểm còn 256,22 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích nhẹ 0,02% lên 125,21 điểm.

Trên HOSE, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 737 triệu cổ phiếu, tổng giá trị khoảng 16.024 tỷ đồng, trong đó khớp lệnh hơn 590,7 triệu cổ phiếu với giá trị 12.806 tỷ đồng. Độ rộng nghiêng rõ về bên bán với 183 mã giảm, 110 mã tăng và 56 mã đứng giá. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn dè dặt và chưa tạo được lực đỡ đủ mạnh cho nhóm vốn hóa lớn.

Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản gây sức ép

Nhóm tài chính tiếp tục là tâm điểm điều chỉnh. Chỉ số ngành tài chính giảm 1,29%, trong khi nhóm bất động sản giảm 1,30%. Ở ngân hàng, SHB giảm hết biên độ 6,94%, LPB giảm 3,2%, CTG giảm 1,8%, TCB giảm 1,2%, VCB và MBB cùng giảm khoảng 1%. STB là một trong số ít mã giữ được sắc xanh khi tăng 0,7%.

Biẻu đồ chứng khoán VN-Index phiên 08/10

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực đáng kể. SSI giảm 3,1%, VIX giảm 3,42%, TCX giảm 2,5%. Thanh khoản ở một số mã vẫn cao, nhưng lực bán chiếm ưu thế cho thấy tâm lý ngắn hạn còn thận trọng, đặc biệt khi VN-Index chưa thoát khỏi vùng điều chỉnh hình thành từ cuối tháng 9.

Bất động sản tiếp tục kéo lùi chỉ số khi VHM giảm 3,38%, DXG giảm 1,74%, trong khi KDH, TCH và CEO cũng giảm trên diện rộng. Riêng VHM và VIC là hai mã gây ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất lên VN-Index trong phiên, khiến nỗ lực cân bằng của các nhóm khác không đủ để đảo chiều thị trường.

Dầu khí, tiện ích và logistics xuất hiện điểm sáng

Trái ngược với sắc đỏ ở nhóm tài chính và bất động sản, dòng tiền tìm đến nhóm năng lượng và tiện ích. Chỉ số ngành năng lượng tăng 1,34%, tiện ích tăng 1,71%. GAS tăng 4,59%, PLX tăng 3,87%, PVT tăng 2,82% và BSR tăng 0,79%. Ở nhóm điện, NT2 tăng khoảng 2%, PPC tăng 1,99%, QTP tăng 1,87% và BWE tăng 1,23%.

Nhóm logistics phân hóa nhưng vẫn có những mã giữ được sức mạnh tương đối. GMD tăng 0,55%, VTP tăng 1,21%, SGP tăng 2,79%, trong khi VSC giảm 2,96%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền không rút hoàn toàn khỏi nhóm vận tải và hạ tầng logistics mà đang chọn lọc theo từng câu chuyện doanh nghiệp.

Ở nhóm công nghệ và điện tử viễn thông, chỉ số VNIT nhích 0,06%. FPT đứng tham chiếu ở 59.700 đồng/cổ phiếu, trong khi VGI tăng 1,54%. Nhóm bán lẻ cũng phân hóa khi FRT tăng 0,40%, còn MWG giảm khoảng 1%. Đáng chú ý, chỉ số ngành y tế tăng 2,40%, trở thành một trong những nhóm đi ngược xu hướng chung, dù biến động giữa các cổ phiếu riêng lẻ vẫn không đồng đều.

Nguồn finance.vietstock

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, thị trường thiếu lực dẫn dắt

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ. Trên HOSE, khối ngoại mua khoảng 1.821 tỷ đồng và bán khoảng 2.267 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 446 tỷ đồng. TCB, HDB, PNJ, FUEVFVND và VHM nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh; ngược lại, PLX, VIC, PVT, STB và MSN được mua ròng đáng kể.

Phiên 08/10 cho thấy thị trường vẫn trong trạng thái phòng thủ. Việc thanh khoản khớp lệnh tăng nhưng chỉ số giảm sâu hơn cho thấy áp lực cung có dấu hiệu gia tăng, thay vì chỉ là sự thiếu hụt cầu. Tuy nhiên, sự vận động tích cực của dầu khí, tiện ích, y tế và một số cổ phiếu logistics, viễn thông cho thấy dòng tiền vẫn đang tìm kiếm cơ hội ở các nhóm có sức mạnh tương đối tốt hơn thị trường.

Trong ngắn hạn, vùng 1.715-1.740 điểm tiếp tục là khu vực cần theo dõi sát. Nếu VN-Index giữ được vùng này và độ rộng cải thiện, thị trường có thể xuất hiện nhịp cân bằng hoặc hồi kỹ thuật. Ngược lại, việc thủng vùng hỗ trợ sẽ làm gia tăng rủi ro điều chỉnh và khiến dòng tiền tiếp tục ưu tiên trạng thái phòng thủ.