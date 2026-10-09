Nhật Bản khám xét 4 'ông lớn' ngành bia vì nghi bắt tay tăng giá

Từ trái sang phải: Trụ sở của các nhà máy bia Sapporo, Kirin, Suntory Spirits và Asahi

Các doanh nghiệp bị điều tra gồm Asahi Breweries, Kirin Brewery, Sapporo Breweries và Suntory. 4 hãng này ước tính kiểm soát khoảng 90% thị trường bia Nhật Bản.

Ủy ban Thương mại công bằng Nhật Bản nghi ngờ đại diện các công ty đã gặp nhau định kỳ để trao đổi về mức giá và thời điểm tăng giá bia cùng một số đồ uống có cồn khác.

Hoạt động bị nghi ngờ diễn ra ít nhất từ vài năm trước và có thể vi phạm Luật Chống độc quyền của Nhật Bản.

Theo báo Yomiuri Shimbun, các cuộc trao đổi có thể diễn ra bên lề những cuộc họp định kỳ của hiệp hội ngành bia, với sự tham gia của nhân sự từ cấp trưởng phòng trở lên.

Trong các đợt điều chỉnh gần đây, 4 hãng nhiều lần tăng giá vào cùng một ngày.

Các hãng bia Nhật Bản từng giải thích việc tăng giá xuất phát từ chi phí nguyên liệu, nhôm dùng sản xuất lon, năng lượng và vận chuyển gia tăng.

Giá bia lon được điều chỉnh vào tháng 10-2022, lần đầu sau 14 năm, trước khi các doanh nghiệp tiếp tục nâng giá vào tháng 4-2025.

Cơ quan chức năng đã sử dụng quyền điều tra bắt buộc, cho phép khám xét và thu giữ tài liệu theo lệnh của tòa án.

Đây là thủ tục thường được áp dụng với những vụ việc nghiêm trọng, có khả năng dẫn tới kiến nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cả 4 doanh nghiệp xác nhận đang bị kiểm tra và cam kết hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra. Chưa công ty nào thừa nhận hành vi thông đồng hoặc vi phạm pháp luật.

Thông tin điều tra đã tác động tới thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch sáng 8-10, cổ phiếu Kirin Holdings giảm hơn 2%, trong khi Sapporo Holdings và Asahi Group Holdings cũng đồng loạt mất giá.

Trước đó, Cơ quan chống độc quyền Nhật Bản đã mở vụ việc tương tự nhằm vào 6 nhà sản xuất kem lớn, với cáo buộc phối hợp điều chỉnh giá vượt quá mức tăng thực tế của chi phí nguyên liệu.

Theo AFP