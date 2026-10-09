Ông Trump mua cổ phiếu Nvidia trước lễ trao huân chương cho CEO

Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mua cổ phiếu Nvidia trị giá lên tới 1,6 triệu USD và bán lượng cổ phiếu trị giá tối đa 1 triệu USD trong tháng 8. Thông tin được công bố trong bản kê khai tài chính mới nhất, ngay trước lễ trao Huân chương Khoa học Quốc gia cho CEO Nvidia Jensen Huang, Reuters đưa tin.

Theo bản kê khai được công bố hôm 8/10 (giờ địa phương), ông Trump thực hiện hàng trăm giao dịch chứng khoán trong tháng 8, tiếp tục cho thấy danh mục đầu tư của Tổng thống Mỹ có mức độ giao dịch đáng chú ý.

Người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle cho biết danh mục đầu tư của ông Trump được các tổ chức tài chính độc lập quản lý thông qua những mô hình đầu tư tự động. Theo ông, Tổng thống và gia đình không trực tiếp đưa ra quyết định giao dịch.

Hơn 500 giao dịch trong một tháng

Theo phân tích của CNBC, bản kê khai tháng 8 ghi nhận 517 giao dịch mua bán chứng khoán, với tổng giá trị ước tính từ 74,3 triệu đến 273,3 triệu USD. Trong đó, các giao dịch mua có tổng giá trị ít nhất 44,2 triệu USD, còn giao dịch bán đạt ít nhất 30,1 triệu USD.

Giao dịch lớn nhất được công bố là thương vụ mua cổ phiếu Meta trị giá từ 5 triệu đến 25 triệu USD hôm 21/8. Cùng ngày, ông Trump cũng mua cổ phiếu AT&T, ConocoPhillips, Abbott Laboratories, Netflix và Chevron, với giá trị mỗi khoản từ 1 triệu đến 5 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, ông bán cổ phiếu Advanced Micro Devices (AMD) và Church & Dwight, mỗi khoản trị giá từ 1 triệu đến 5 triệu USD. Danh mục bán ra còn có cổ phiếu Boeing, Home Depot, T-Mobile, Datadog, Dell Technologies, Palo Alto Networks và Nvidia.

Bản kê khai cũng cho thấy ông Trump tiếp tục đầu tư vào trái phiếu của SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Elon Musk điều hành. Ngày 18/8, danh mục đầu tư của Tổng thống mua từ 1 triệu đến 5 triệu USD trái phiếu không có tài sản bảo đảm cấp cao của SpaceX, với lãi suất 5,35% và đáo hạn vào tháng 7/2031.

Ông Trump từng đầu tư vào SpaceX trước đó. Trong tháng 6, thời điểm công ty tiến hành IPO, và tháng 7, ông đã mua cổ phiếu với giá trị từ 15.001 đến 50.000 USD. Bản kê khai cũng ghi nhận một giao dịch bán cổ phiếu SpaceX trong tháng 7, trị giá từ 1.001 đến 15.000 USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong ngày ông đưa ra thông báo về các tài khoản đầu tư cá nhân cho trẻ em tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, DC (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Danh mục đầu tư tiếp tục mở rộng

Ngoài Nvidia, Meta và SpaceX, ông Trump còn mua cổ phiếu Microsoft, McDonald's và Comcast trong tháng 8, với giá trị mỗi khoản từ 1 triệu đến 5 triệu USD.

Danh mục đầu tư của Tổng thống cũng bao gồm nhiều loại trái phiếu chính quyền địa phương, gắn với các bang, thành phố, trường học, bệnh viện, cơ quan nhà ở và những đơn vị công khác.

Việc công bố danh mục giao dịch diễn ra cùng thời điểm ông Trump chuẩn bị trao Huân chương Khoa học Quốc gia cho một loạt lãnh đạo công nghệ tại Nhà Trắng, trong đó có CEO Nvidia Jensen Huang, CEO Microsoft Satya Nadella, CEO Dell Technologies Michael Dell, CEO AMD Lisa Su, đồng sáng lập Google Sergey Brin và Elon Musk.

Ông Trump chuẩn bị trao Huân chương Khoa học Quốc gia cho một loạt lãnh đạo công nghệ tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Huân chương Khoa học Quốc gia của Mỹ vinh danh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho tri thức trong các lĩnh vực khoa học vật lý, sinh học, toán học, kỹ thuật, khoa học xã hội và hành vi. Những người từng nhận giải có thành tựu trong nhiều lĩnh vực, từ phát hiện ung thư đến bảo vệ nguồn cung lương thực trong thời kỳ hạn hán.

Bản kê khai không nêu chính xác giá trị từng khoản đầu tư mà chỉ chia theo các khoảng giá trị. Theo CNBC, bản kê khai tài chính năm 2025 của ông Trump ghi nhận hơn 21.000 giao dịch chứng khoán trên 8 tài khoản, với tổng giá trị tài sản ít nhất 858 triệu USD. Con số này cao hơn đáng kể so với 86 giao dịch cổ phiếu được công bố trong năm đầu tiên ông giữ chức Tổng thống vào năm 2017.