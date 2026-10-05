Thêm 5 'người con đất Việt' được đón về từ lòng đất mẹ

Trong ngày 4/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh:Bộ Tư lệnh TPHCM,

Trong ngày 4/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người con của Tổ quốc trên hành trình trở về với đồng đội, với quê hương sau hàng chục năm nằm lại trong lòng đất.

Tiếp thêm hy vọng cho hành trình xác định danh tính

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, ngày 4/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Công việc vẫn được tiến hành khẩn trương, tỉ mỉ, với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ dấu tích nào của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong ngày, hơn 400m³ đất đã được xử lý, phạm vi tìm kiếm tiếp tục được mở rộng. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Từng mét đất được đào lên, từng dấu tích được phát hiện là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh được trở về với quê hương. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Giữa những lớp đất được bóc tách, từng dấu tích được phát hiện đều được các lực lượng nâng niu, thận trọng kiểm tra. Phía sau mỗi bộ hài cốt là một cuộc đời, một người con đã rời quê hương lên đường chiến đấu, để rồi mãi mãi không trở về trong vòng tay gia đình.

Kết quả trong ngày 4/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo tại Khu B.

Những di vật được tìm thấy có thể là dấu tích ít ỏi còn sót lại, giúp kết nối hiện tại với những câu chuyện đã bị thời gian phủ lấp, tiếp thêm hy vọng cho hành trình xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với thân nhân.

718 bộ hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 4/10/2026, hành trình tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã ghi nhận những kết quả đầy xúc động. Tổng cộng 718 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập, trong đó có 306 bộ kèm theo di vật.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 685 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người con của Tổ quốc trên hành trình trở về với đồng đội, với quê hương sau hàng chục năm nằm lại trong lòng đất. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Đằng sau con số 718 là hàng trăm cuộc đời đã dừng lại giữa chiến tranh, là những người mẹ, người vợ, người con đã mòn mỏi chờ tin, là những gia đình suốt nhiều thập kỷ chưa biết người thân đang nằm lại nơi đâu.

Cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn. Từng mét đất được đào lên, từng dấu tích được phát hiện là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh được trở về, để nỗi chờ mong của các gia đình vơi đi và để sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ được tri ân bằng những hành động thiết thực nhất.

Hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của hôm nay, mà còn là lời hứa của những người đang sống với những người đã nằm xuống: Dù thời gian có trôi qua bao lâu, Tổ quốc và đồng đội vẫn không quên các anh.