Màu áo xanh trên những cánh đồng mùa vàng

Những ngày đầu tháng 10, tuổi trẻ, lực lượng dân quân, quân sự và công an tại nhiều xã, phường ở Nghệ An﻿ đã cùng xuống đồng, giúp các gia đình neo đơn, khó khăn thu hoạch lúa. Những việc làm giản dị đã góp phần để mùa vàng thêm trọn vẹn nghĩa tình. Ảnh: Ngọc Tú

Tại bản Xẹt (xã Châu Tiến) những ngày qua, màu áo xanh của đoàn viên thanh niên và cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã xuất hiện trên cánh đồng, giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thu hoạch mùa lúa mới.

Không quản nắng nóng hay công việc vất vả, các đoàn viên nhanh chóng xuống ruộng, người cắt lúa, người bó, người thu gom.

Từng bó lúa được cán bộ chiến sĩ, đoàn viên vận chuyển về nhà cho các hộ dân.

Với những gia đình neo người, mỗi mùa gặt là một nỗi lo. Sự xuất hiện kịp thời của lực lượng đoàn viên không chỉ giúp hoàn thành công việc đồng áng mà còn tiếp thêm động lực để bà con yên tâm trước mùa mưa.

Gia đình ông Vi Văn Đạt (trú bản Mường Chon, xã Bình Chuẩn), thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn﻿, vợ thường xuyên đau ốm, bản thân ông không may gặp tai nạn khiến sức khỏe suy giảm. Biết gia đình ông Đạt đang đứng trước nguy cơ không kịp thu hoạch khi lúa đã chín, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Chuẩn nhanh chóng cử cán bộ và lực lượng dân quân đến hỗ trợ.

Có mặt trên cánh đồng, những cán bộ chiến sĩ cùng nhau thu hoạch rồi tuốt lúa và vận chuyển về nhà giúp người dân. Công việc vốn nặng nhọc bỗng nhẹ đi khi có thêm những bàn tay tình nguyện.

Ở xã biên giới Tiền Phong, những thửa ruộng cũng đang vào vụ thu hoạch. Thời tiết vùng cao thất thường, lúa chín rộ nhưng nhiều gia đình neo người lại thiếu nhân lực để xuống đồng. Trước tình hình đó, Công an xã Tiền Phong đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh cơ sở tại các bản Đán (Phú Phương, Mường Hin) hỗ trợ gia đình anh Lương Văn Thìn thu hoạch lúa.

Gia đình anh Thìn có bố mẹ già yếu, thiếu người lao động trong khi lúa đã chín. Trước nguy cơ thời tiết bất lợi làm ảnh hưởng đến mùa màng, sự hỗ trợ kịp thời của các cán bộ chiến sĩ giúp gia đình vơi bớt nỗi lo.

Dưới nắng vùng cao, những cán bộ, chiến sĩ công an xã cùng lực lượng an ninh cơ sở thoăn thoắt từng nhát liềm. Người cắt, người bó, người gom lúa, tất cả phối hợp nhịp nhàng để nhanh chóng đưa thành quả của người dân về nhà.

Từ những việc làm bình dị, hình ảnh tuổi trẻ và lực lượng vũ trang Nghệ An tiếp tục được khắc họa bằng những hành động cụ thể: Gần dân, sát dân, chia sẻ với dân từ những điều thiết thực nhất. Mỗi bó lúa được thu hoạch là một phần nhọc nhằn được san sẻ. Mỗi cánh tay góp sức là một sợi dây gắn kết tình quân dân, tình đồng chí thêm bền chặt.