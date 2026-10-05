Khánh Hòa: Rộn ràng công tác chuẩn bị đón Lễ hội Katê năm 2026

Hàng nghìn người dân có mặt tại tháp Pô Klong Garai (Đô Vinh, Khánh Hòa) để đón Lễ Katê năm 2025

Tại các làng Chăm và khu đền tháp, người dân đang chung một tâm nguyện hướng về một kỳ lễ hội chu đáo, kết hợp hài hòa giữa các nghi thức truyền thống trang nghiêm và những hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi.

Tại xã Phước Hữu, công tác chuẩn bị hiện tập trung cao độ ở các thôn Hữu Đức, Hậu Sanh và khu vực diễn ra lễ rước y trang. Ông Võ Minh Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hữu cho biết, địa phương đã rà soát kỹ lưỡng hệ thống chiếu sáng, vệ sinh môi trường tại các điểm hành lễ; đồng thời triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Xã yêu cầu các đơn vị phối hợp tạo điều kiện tốt nhất để chức sắc và người dân thực hiện nghi lễ đúng phong tục và quy định pháp luật.

Tương tự, tại xã Ninh Phước, không khí chuẩn bị cũng đang diễn ra khẩn trương. Theo bà Chế Hoàng Thu Hảo, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Phước cũng cho biết, ngoài việc bảo đảm an ninh, vệ sinh và an toàn thực phẩm, sáng 11/10 tới đây, địa phương sẽ phối hợp với Ban phong tục tổ chức lễ rước y trang và mở đền Pô Klaong Can. Cùng với đó, lễ cúng Thần làng cũng sẽ được tổ chức trang trọng tại các làng Mỹ Nghiệp, Chung Mỹ và Bàu Trúc.

Đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại Lễ hội Katê năm 2025.

Về công tác tổ chức tại các cụm di tích lớn, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với Hội đồng chức sắc và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm điều kiện hành lễ tốt nhất tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai và Tháp Pô Rômê. Không gian tổ chức, cảnh quan môi trường và công tác phân luồng, đón tiếp người dân đều được chú trọng tối đa.

Lễ hội Katê 2026 đang đến rất gần, hứa hẹn mang lại một không gian văn hóa rộn ràng, rực rỡ, đáp ứng sự mong mỏi của đồng bào Chăm và đông đảo du khách thập phương.