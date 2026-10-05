10 quán ăn bình dân, nổi tiếng khách nên thử ở phường Ba Đình, Hà Nội

1. Bánh cuốn Bà Xuân

Quán bánh cuốn gia truyền bà Xuân nằm nép mình ở dốc phố Hòe Nhai (phường Ba Đình) đông khách suốt nhiều năm.

Quán phục vụ 2 loại là bánh tráng nhân thịt mộc nhĩ và bánh tráng trứng, ăn kèm chả mỡ, chả quế cùng rau thơm, bên trên có rắc hành phi nhà làm.

Quán bánh cuốn bà Xuân mở cửa được gần 40 năm. Năm 2023, quán từng được chọn vào danh sách Michelin đề xuất (Michelin Selected)

Vài năm gần đây, quán có thêm món bánh cuốn trứng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thực khách.

2. Quán bánh bao Quán Thánh

Quán bánh bao không tên nằm ở ngay đoạn phố giao Quán Thánh với Đặng Dung là một trong những địa chỉ được nhiều thực khách bản địa yêu thích.

Bà Trần Thị Kim Oanh - chủ quán cho biết, thực đơn của quán gồm bánh bao chay, bánh bao nhân và sữa đậu nành. Các món đều được quán làm thủ công, duy trì bán suốt 36 năm.

Quán bánh bao đông khách ở Quán Thánh. Ảnh: Linh Trang

Để phân biệt với những quán bánh bao khác, thực khách hay gọi quán bánh nhà bà Oanh là bánh bao Quán Thánh hoặc bánh bao vuông Quán Thánh. Chiếc bánh bao nhà bà Oanh "rất lạ", không hình tròn mà lại hình vuông, kích cỡ to, vỏ có phần xù xì.

3. Bánh cuốn ông Tới

Quán bánh cuốn ông Tới, cơ sở ở 31 Hồng Phúc (phường Ba Đình) cũng là địa chỉ ăn uống hút khách.

Quán phục vụ món bánh cuốn vỏ mỏng, mềm mịn, vừa dẻo vừa thơm với nhân thịt băm, mộc nhĩ xào đậm vị, không quá dầu mỡ.

Ngoài các nguyên liệu quen thuộc ăn kèm bánh cuốn như chả, thịt nướng, quán còn phục vụ một số món sáng tạo như lạp xưởng, cà cuống, ruốc tôm, đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của thực khách.

Giá mỗi suất bánh cuốn ở đây dao động từ 40.000 - 70.000 đồng/suất. Ảnh: Nguyễn Trần Phong Vũ

4. Bún ốc cô Huê

Quán bún ốc cô Huê nằm ở phố Đặng Dung (phường Ba Đình) đã mở gần 40 năm. Không gian quán tuy nhỏ nhưng thường xuyên đông khách.

Chủ quán bún ốc là bà Bùi Thị Huê (SN 1968, chị em ruột với chủ quán bún ốc Cô Huệ trên phố Nguyễn Siêu). Quán này nhận được rất nhiều lời khen ngợi của thực khách, khi ốc được làm sạch sẽ, không bị nhớt, nước dùng ngon miệng.

Bún ốc tại quán có giá từ 40.000 - 100.000 đồng, tùy theo lượng ốc, chả mà khách gọi.

5. Bún cá Văn

Quán bún cá của bà Nguyễn Thị Văn (54 tuổi) nằm trên phố Quán Thánh (phường Ba Đình) là địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách.

Mỗi suất bún cá ở đây được phục vụ đa dạng nguyên liệu, từ bún/bánh đa, rau xanh đến các loại cá rán giòn, chả cá, tôm bóc vỏ...

Quán bún cá Văn từng được giới thiệu trên kênh truyền hình Mỹ CNN năm 2019

Cá của quán được chia làm hai loại, một loại chiên vàng, để ráo dầu mỡ, và một loại thái lát để sống. Khách lựa chọn tùy theo sở thích.

Phần cá chiên giòn, bán tới đâu, làm tới đó để luôn nóng hổi, bên ngoài giòn, bên trong mềm, xốp. Theo bà Văn, cá không tẩm ướp bất cứ gia vị nào để đảm bảo giữ được vị thơm ngon, ngọt của cá tươi.

6. Tuyết Bún chả 34

Nằm trên phố Hàng Than, quán Tuyết bún chả 34 từng được bình chọn vào danh sách Bib Gourmand năm 2024.

Michelin giới thiệu quán này nổi tiếng với món bún chả nướng theo yêu cầu và gợi ý thực khách gọi thêm nem rán giòn để ăn kèm.

Một suất bún chả đầy đủ ở đây có chả băm, chả miếng được tẩm ướp gia vị đậm đà, nướng xém cạnh trên bếp than hoa, ăn kèm nước chấm theo công thức riêng, thêm vài miếng đu đủ xanh, cà rốt để giải ngấy.

7. Ốc Dì Tú

Ốc Dì Tú ở Quán Thánh là địa chỉ 4 năm liên tiếp được vinh danh trong hạng mục Michelin Selected (Michelin tuyển chọn).

Quán mở cửa từ năm 2016. Ảnh: Nguyễn Huy

Thực đơn của quán khá phong phú với khoảng 70 món, được chế biến từ nhiều loại ốc biển và ốc nước ngọt như ốc bươu, ốc hương, ốc len, ốc mặt trăng, ốc hổ, cùng các loại hải sản như tôm, ghẹ, hàu, mực và bạch tuộc.

Một số nguyên liệu như ốc hương, ốc móng tay và cua Cà Mau được chủ quán nhập từ miền Nam ra Hà Nội bằng đường hàng không để đảm bảo độ tươi ngon.

8. Phở cuốn Chinh Thắng

Quán phở cuốn Chinh Thắng có địa chỉ khá dễ tìm, ở số 7 Mạc Đĩnh Chi (phường Ba Đình).

Tuy không gian ăn uống có phần khiêm tốn nhưng quán vẫn thu hút đông đảo thực khách ghé thăm, vì phở cuốn ở đây được cho là giữ hương vị nguyên bản.

Phở cuốn ở đây được bán theo phần, mỗi phần gồm 10 cái cuốn tròn đẹp mắt. Lớp bánh phở mỏng vỏ, nhân đầy thịt và nhiều rau thơm.

Thịt bò của quán được nêm nếm và xào sơ qua nên vị đậm đà, chấm với nước chấm chua cay rất vừa miệng.

9. Nộm tá lả ông Việt

Không gian khiêm tốn, không biển hiệu nhưng quán nộm của ông Đỗ Trọng Việt (58 tuổi) ở Hàng Bún vẫn đông nghẹt khách vào mỗi buổi chiều.

Theo ông Việt, cái tên nộm lim, nộm tá lả đều do khách nhà ông tự đặt.

Món nộm ăn thanh mát. Ảnh: Linh Trang

Sở dĩ gọi là nộm lim bởi món nộm đu đủ của gia đình ông đi kèm với thịt bò sấy. Những miếng thịt sấy xong rắn chắc, có màu nâu sậm, trông giống khúc gỗ lim, na ná thịt trâu gác bếp của vùng cao Tây Bắc.

Còn nộm tá lả ra đời từ khi bố mẹ ông Việt kết hợp nộm với các phần nội tạng bò như dạ dày (khách thường gọi là tổ ong), lá lách, gan, cuống họng (khách thường gọi là lò xo), ngẩu pín (hay thường gọi là cà bò - dương vật bò)...

10. Phở gà Tiến

Quán phở gà Tiến ở phố Nguyễn Trường Tộ không chỉ hút khách bởi hương vị phở mà còn nhờ không gian đẹp mắt.

Anh Đức Khánh – chủ quán cho biết, thịt gà ở đây không được thái từ trước mà khách gọi tới đâu, chủ quán thái tới đó. Chủ quán cho rằng, làm như vậy, thịt gà mới tươi, ngọt, không bị khô, bị bã.

Quán phở này 2 lần lọt vào danh sách Michelin Selected (năm 2023 và 2025). Ảnh: Linh Trang

Phở được chần sơ, gắp vào bát rồi xếp thịt gà, lá chanh, hành chẻ và chan muôi nước dùng trong vắt. Bát phở khi đưa tới thực khách còn nóng bỏng tay, bốc khói nghi ngút, tỏa mùi thơm của xương gà và nấm hương.

Ở đây, phở gà trắng, lẫn, phao câu có giá 50.000 đồng/bát. Phở gà cánh, lưng, đùi, má đùi từ 60.000-75.000 đồng/bát. Nếu ăn bát đầy đủ với nhiều loại thịt, thêm lòng mề, trứng non, giá sẽ là 100.000 đồng.