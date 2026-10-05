Sâu nặng nghĩa tình tri ân những người đã hóa thân thành Tổ quốc

Đã quy tập được hơn 3.000 HCLS

Theo số liệu mới cập nhật, tính đến 01/10/2026, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS" trên toàn quốc đã tìm kiếm và quy tập được 3.007 HCLS, đạt 42,94% kế hoạch đề ra. Trong đó, công tác quy tập ở trong nước đạt 1.938 HCLS, ở Lào đạt 179 HCLS và ở Campuchia đạt 890 HCLS.

Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập đang triển khai nhiệm vụ với tổng quân số 1.588 người, bao gồm 13 đội trong nước và 19 đội làm nhiệm vụ tại nước ngoài (8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia). Đáng chú ý, các lực lượng đã phát hiện 5 mộ Liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang (trước đó quy tập tại các điểm cao Vị Xuyên) và quy tập nhiều HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM). Các đơn vị, địa phương đã tổ chức 24 Lễ truy điệu và an táng, đón 1.095 HCLS về với đất mẹ.

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, việc lấy mẫu HCLS được đẩy mạnh. Đến nay, các lực lượng đã lấy mẫu đối với 206.513 mộ Liệt sĩ, đạt 97,64% tiến độ. Trong đó, số mộ đủ điều kiện lấy mẫu là 144.728 mộ (đạt 70,08%) và 61.785 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Công tác này huy động 297 tổ (đội) lấy mẫu với 3.500 người tham gia.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy di chuyển HCLS đến nơi an táng

Tính đến nay, đã có 30/34 tỉnh, thành phố hoàn thành việc lấy mẫu mộ Liệt sĩ. Hiện chỉ còn 4/5 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 9 đang tiếp tục triển khai (tỉnh Cà Mau đã hoàn thành công tác này). Song song với đó, các đơn vị đã thực hiện lấy 265.761 mẫu thân nhân Liệt sĩ, tiến hành phân tích 71.102 mẫu và tích hợp, đồng bộ 66.909 mẫu vào cơ sở dữ liệu.

Về công tác tiếp nhận và lưu trữ, các địa phương đã giao nhận và bảo quản 106.720 mẫu HCLS. Riêng Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 50.327 mẫu từ 17/17 tỉnh, thành phố; thực hiện giám định 259 mẫu và đã thu được kết quả giải trình tự gen của 50 mẫu.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng đã rà phá 16.945/22.100 ha bom mìn, vật nổ, đạt 76,68% kế hoạch. Đáng chú ý, tại vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang, diện tích rà phá đạt 4.429,2/4.460 ha, tương đương 99,31%. Để đạt được kết quả này, 360 đội rà phá bom mìn với 5.183 cán bộ, chiến sĩ cùng 1.311 máy dò, trang thiết bị chuyên dụng đã liên tục bám địa bàn, xử lý các khu vực trọng điểm. Những kết quả trên góp phần đẩy nhanh việc tìm kiếm, xác định danh tính và đưa HCLS về với gia đình, quê hương; đồng thời làm sạch các khu vực còn nguy cơ bom mìn, vật nổ, phục vụ công tác tìm kiếm HCLS trong thời gian tới.

Tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ

Trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10/2026, nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng HCSL được tìm kiếm, quy tập trong thời gian qua.

Sáng 01/10, tại Sơn La, 2 HCLS được lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập từ khu vực vườn của một gia đình tại bản Cang Kiểng, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La đã được lực lượng chức năng tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sông Mã. Trước đó, từ thông tin do Nhân dân cung cấp, lực lượng chức năng tổ chức khảo sát và triển khai tìm kiếm được 2 HCLS trong vườn của người dân. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng chưa có thông tin xác định về họ tên, quê quán, đơn vị cũng như thời điểm hy sinh của 2 Liệt sĩ, vì vậy trong thời gian chờ kết quả giám định ADN và xác minh các thông tin liên quan, 2 HCLS được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sông Mã để bảo đảm được chăm sóc, hương khói tại nơi an nghỉ trang nghiêm.

Cũng trong sáng 01/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt một Liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn. Đây là hài cốt do Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam tìm kiếm, quy tập tại nghĩa địa nhân dân tổ 5, khu phố 16. Hiện HCLS chưa xác định được danh tính, cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, thu thập thông tin và thực hiện giám định ADN nhằm có thêm cơ sở xác định danh tính, trả lại tên tuổi cho Liệt sĩ.

Trước đó, sáng 30/9, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, Lễ viếng, truy điệu và an táng 71 HCLS được tìm kiếm, quy tập từ khu vực Đồi Đá Vôi, Tổ 39, phường Cam Đường và một số xã, phường trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức.

Buổi lễ có sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập HCLS, Quân khu 2 cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt Liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tiễn đưa các Anh hùng Liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong số 71 HCLS được truy điệu, an táng lần này, đã xác định được danh tính 2 Liệt sĩ là Lý A Tờ và Triệu Văn Mão. Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu xác định danh tính đối với 17 HCLS, làm cơ sở để tiếp tục giám định, đối chiếu, từng bước đưa thêm những người đã hy sinh trở về đúng tên tuổi, quê quán và gia đình. Sau lễ truy điệu trang trọng, 71 HCLS đã được đưa về tổ chức an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Cam Đường và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bảo Thắng. Từ đây, các anh đã được trở về với đất mẹ thân thương, về bên đồng chí, đồng đội trong sự chăm sóc, tưởng nhớ và biết ơn của chính quyền, người thân và lớp lớp thế hệ người dân quê hương.

Cũng trong ngày 30/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 30 HCLS vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị. Đây là kết quả, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập HCLS số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị trong thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS". Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã thỉnh chuông hành lễ, thỉnh cầu anh linh các Anh hùng Liệt sĩ chứng giám cho lòng thành kính của thế hệ hôm nay, đồng thời thực hiện nghi thức an táng 30 HCLS, tiễn đưa các Anh hùng Liệt sĩ về nơi yên nghỉ vĩnh hằng.

Đã quy tập 713 bộ HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập HCLS thuộc Bộ tư lệnh TPHCM, hiện các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày 03/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 550m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Trong ngày 03/10, Đội quy tập HCLS thuộc Bộ tư lệnh TPHCM tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ HCLS tại khu B của Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 03/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 713 bộ HCLS và nhiều di vật kèm theo tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Đặc biệt, theo kế hoạch, UBND TPHCM sẽ tổ chức Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng HCLS được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, dự kiến diễn ra vào ngày 14/10/2026. Theo đó, lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà bia Liệt sĩ dự kiến diễn ra lúc 7 giờ 30 ngày 14/10/2026. Lễ viếng, lễ truy điệu dự kiến bắt đầu lúc 8 giờ cùng ngày tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM. Sau đó, vào lúc 10 giờ, lễ an táng các HCLS dự kiến được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (khu phố 7, phường Long Bình). Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường nơi diễn ra các hoạt động phối hợp để tổ chức lễ trang trọng, đúng quy định. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn được giao hướng dẫn về nội dung, chương trình, nghi thức và các điều kiện bảo đảm phục vụ buổi lễ.

"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS" được phát động ngày 02/4/2026, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, được triển khai với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tiến độ, có công cụ theo dõi cụ thể và đánh giá định kỳ hằng tháng của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia. Trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn quốc đã tìm kiếm và quy tập được gần 7.000 HCLS; đã tiếp nhận gần 13.500 mẫu (gồm mẫu hài cốt và mẫu thân nhân), qua đó đã xác định được danh tính cho trên 100 Liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN và trên 2.500 Liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng; đã tổ chức thu nhận gần 60.000 mẫu sinh phẩm để xây dựng ngân hàng Gen thân nhân Liệt sĩ.