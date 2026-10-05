35 xe Hyundai County đồng hành cùng hành trình đưa các liệt sĩ trở về quê hương

35 xe Hyundai County 29 chỗ do Hyundai Thành Công Thương Mại (HTCV) cung cấp đã được cải hoán thành phương tiện chuyên dụng, phục vụ các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập, góp phần đưa những người đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với quê hương, đồng đội và gia đình.

Dàn xe Hyundai County sau cải hoán, sẵn sàng phục vụ các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm. (Ảnh: HTCV)

Để phục vụ nhiệm vụ tại nhiều địa bàn khác nhau, trong đó có những khu vực có điều kiện di chuyển phức tạp, việc bảo đảm phương tiện và trang thiết bị phù hợp là một trong những yêu cầu quan trọng đối với các lực lượng trực tiếp thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập.

Trong khuôn khổ chương trình, 35 xe Hyundai County nguyên mẫu phiên bản 29 chỗ do Hyundai Thành Công Thương Mại cung cấp đã được bàn giao để phục vụ quá trình cải hoán thành xe chuyên dụng.

Sau khi tiếp nhận, các phương tiện được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng nghiên cứu và cải tạo theo yêu cầu sử dụng thực tế.

Những thay đổi dành riêng cho một nhiệm vụ đặc thù

Từ nền tảng xe khách 29 chỗ, Hyundai County được cải hoán với nhiều hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu vận chuyển hài cốt liệt sĩ một cách trang trọng và phù hợp.

Không gian bên trong xe Hyundai County được cải hoán với các hạng mục chuyên dụng phục vụ công tác vận chuyển hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: HTCV)

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, xe được bổ sung khung, bệ và giá cố định đặt tiểu chở hài cốt liệt sĩ; giá vòng hoa; khu vực đặt lư hương, nến điện tử. Cửa phía sau, vách ngăn cùng một số chi tiết liên quan cũng được điều chỉnh.

Trong khi phần khoang lái và nền tảng vận hành cơ bản được giữ lại, khu vực phía sau xe được cải tạo để phục vụ nhiệm vụ chuyên dụng.

Ngày 14/9, mẫu xe chuyên dụng được Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức nghiệm thu giai đoạn 1 tại Trung tâm Thực hành thử nghiệm phía Bắc, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự.

Đến nay, Cục Xe máy - Vận tải phối hợp với Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự đã hoàn thành quá trình cải hoán, nghiệm thu và bàn giao toàn bộ 35 xe theo kế hoạch.

Các phương tiện sẽ được đưa vào trang bị cho các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ việc triển khai nhiệm vụ trên nhiều địa bàn.

Đồng hành cùng những hành trình tri ân

35 xe được cung cấp lần này là xe nguyên mẫu từ Hyundai Thành Công Thương Mại. Toàn bộ quá trình nghiên cứu phương án, cải hoán và nghiệm thu xe chuyên dụng được thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng.

Trước đó, các phương tiện Hyundai cũng từng tham gia phục vụ một số nhiệm vụ và sự kiện quy mô lớn, trong đó có các hoạt động dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh.

Xe Hyundai County chuyên dụng sau cải hoán, chuẩn bị được đưa vào trang bị cho các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: HTCV)

Đại diện Hyundai Thành Công Thương Mại chia sẻ: “Đối với HTCV, việc góp phần vào hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và quê hương không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Chúng tôi trân trọng vinh dự được cung cấp những phương tiện phục vụ nhiệm vụ đặc biệt này.”

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là hành trình kéo dài qua nhiều năm, nhiều địa bàn và đòi hỏi sự phối hợp của nhiều lực lượng.

Trong hành trình đó, những phương tiện chuyên dụng không chỉ đóng vai trò hỗ trợ công tác di chuyển và vận chuyển, mà còn góp phần bảo đảm sự trang trọng trong quá trình đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, đồng đội và gia đình.

35 xe Hyundai County sau cải hoán sẽ tiếp tục đồng hành cùng các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm, trên những hành trình mang ý nghĩa tri ân và nhân văn sâu sắc.