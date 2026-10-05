Khai mạc liên hoan tiếng hát dân ca Người cao tuổi khu vực phía Nam

Sáng 5.10, Liên hoan tiếng hát dân ca Người cao tuổi khu vực VI các tỉnh, thành phía Nam chính thức khai mạc tại TP. Cần Thơ, với sự tham dự của 8 đơn vị.

Ban Tổ chức tặng cờ cho các đội tham dự

Liên hoan là dịp để tôn vinh những "cây cao bóng cả", những người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho quê hương, nay tiếp tục gìn giữ, thắp sáng ngọn lửa văn hóa dân tộc bằng tất cả niềm đam mê và tâm huyết.

Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Lam phát biểu

Phát biểu khai mạc liên hoan, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Lam cho hay, Liên hoan tiếng hát dân ca Người cao tuổi khu vực VI các tỉnh, thành phía Nam diễn ra trong không khí phấn khởi và tràn đầy ý nghĩa.

Liên hoan được tổ chức đúng vào Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam và tiếp nối thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, được tổ chức từ ngày 15 đến 16.9 tại Hà Nội.

Đại hội đã mở ra một dấu mốc mới, tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín và sự phát triển vững mạnh của tổ chức Hội trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi cả nước.

Đội nghệ thuật TP. Cần Thơ trình diễn tại liên hoan

Liên hoan chào đón 8 đội nghệ thuật đến từ TP.HCM, TP. Đồng Nai, tỉnh An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Tháp và đơn vị chủ nhà Cần Thơ. Mỗi một vùng đất, một miền quê sẽ mang đến liên hoan những sắc thái văn hóa độc đáo riêng.

Đó là tiếng hò, điệu lý trữ tình, ngọt ngào của miền Tây sông nước; là nhịp điệu đờn ca tài tử đậm đà nghĩa tình phương Nam; là âm hưởng hào sảng, khoáng đạt của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai; là lời ngợi ca Tây Ninh trung dũng, kiên cường hay những giai điệu ngọt ngào từ vùng cực Nam - Đất Mũi Cà Mau anh hùng.

Những làn điệu ấy đã hòa quyện thành bản giao hòa dân ca sâu lắng, đậm đà nghĩa tình, lắng đọng lòng người, minh chứng sinh động cho sức sống mãnh liệt của di sản văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Đội nghệ thuật TP. Đồng Nai trình diễn tại liên hoan

Ông Nguyễn Lam nhấn mạnh, người cao tuổi trong gia đình và xã hội luôn giữ vai trò là cây cao bóng cả, là cột trụ tinh thần của mỗi gia đình. Chính các cụ, các ông, các bà là những người đã miệt mài gìn giữ, nâng niu và truyền ngọn lửa đam mê văn nghệ dân gian, dân ca từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Dù thời gian có trôi đi, dẫu mái tóc đã pha sương điểm bạc, nhưng tình yêu đối với quê hương, đất nước và những làn điệu dân ca truyền thống trong những người cao tuổi chưa bao giờ phai nhạt.

8 đội nghệ thuật tại liên hoan hôm nay không chỉ mang đến những tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, mà quan trọng hơn là truyền tải thông điệp về ý thức bảo tồn di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ mai sau.

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ghi nhận, biểu dương sự tham gia đầy trách nhiệm của Hội Người cao tuổi các tỉnh, thành phía Nam cùng với các diễn viên; đồng thời khẳng định chính điều đó góp phần quan trọng giúp liên hoan thành công tốt đẹp.

Sau lễ khai mạc là phần thi của 8 đội nghệ thuật theo thứ tự bốc thăm gồm: TP. Cần Thơ, TP. Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, An Giang, TP.HCM và Cà Mau. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào tối 5.10.