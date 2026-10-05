Xã Phước Hữu rộn ràng chuẩn bị Lễ hội Katê 2026

Cùng với đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở các địa phương phía nam tỉnh, từ ngày 5 đến 11-10, xã Phước Hữu tổ chức các hoạt động Lễ hội Katê 2026 trên địa bàn. Hướng tới ngày hội, các cơ quan, đơn vị và các thôn tích cực hoàn tất các phần việc, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi trong cộng đồng.

Rộn ràng tập múa mừng lễ hội

Cùng với phần lễ được tổ chức trang trọng, đúng phong tục, Lễ hội Katê năm nay trên địa bàn xã Phước Hữu còn có nhiều hoạt động phần hội sôi nổi. Nổi bật là các màn múa đồng diễn đón mừng lễ hội được tổ chức tại sân vận động thôn Hữu Đức và sân bóng thôn Hậu Sanh vào ngày 9-10; tại thôn Hoài Ni và thôn Hoài Trung vào ngày 11-10.

Màn múa đồng diễn tại sân vận động thôn Hữu Đức có sự tham gia của hơn 300 người thuộc 3 thôn Hữu Đức, Tân Đức và Thành Đức. Ghi nhận tại sân vận động thôn Hữu Đức những ngày này, người dân các thôn đang tích cực tập luyện, hoàn thiện từng động tác, tạo sự đồng đều, đẹp mắt, góp phần làm không khí Lễ hội Katê thêm rộn ràng.

Cô Lưu Trường Ái - giáo viên Trường Tiểu học Phước Hữu (thôn Thành Đức) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng tham gia múa nhưng mỗi khi đến Lễ hội Katê, tiếng kèn Saranai, tiếng trống Ghinăng vang lên lại mang đến cảm giác háo hức. Để chuẩn bị cho lễ hội, đội múa của thôn đã tập luyện hơn một tháng để hoàn thiện đội hình và động tác”.

Các đội hình tích cực tập luyện, hoàn thiện màn biểu diễn chào mừng Lễ hội Katê.

Theo cô Ái, những điệu múa không chỉ mang ý nghĩa biểu diễn mà còn thể hiện sự gắn kết cộng đồng, lòng thành kính đối với tổ tiên và ước vọng về một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, xóm làng bình yên. Vì vậy, được hòa mình vào không khí lễ hội cùng bà con là niềm vui của mỗi người tham gia.

Chuẩn bị chu đáo các hoạt động

Không chỉ tập trung cho các màn múa đồng diễn, xã Phước Hữu đang triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị phần lễ và các hoạt động phần hội. Theo ông Phú Anh Lân - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã Phước Hữu, thực hiện chỉ đạo của UBND xã, trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị các hoạt động Lễ hội Katê từ sớm. Trung tâm được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức hội thao, trưng bày, triển lãm và một số hoạt động phục vụ lễ hội. Đến nay, công tác chuẩn bị phần lễ cơ bản hoàn tất. Trung tâm đã phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ rước Y trang, chỉnh trang không gian hành lễ, bảo đảm sự trang nghiêm, tôn kính, đồng thời gìn giữ nét văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.

Đối với phần hội, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, đội lu nước và giao lưu văn nghệ đang được khẩn trương hoàn thiện. Trung tâm cũng phối hợp bố trí địa điểm múa đồng diễn, tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng; tổng dọn vệ sinh môi trường và trưng bày chuyên đề “Sắc màu văn hóa Chăm Phước Hữu - Bảo tồn truyền thống, kết nối tương lai”. Công tác hậu cần, an ninh trật tự và các điều kiện phục vụ người dân, du khách được chú trọng, góp phần bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, thuận lợi.

Các đội hình tập luyện từng động tác, tạo sự đồng đều, đẹp mắt.

Ông Võ Minh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hữu cho biết, Katê là lễ hội truyền thống quan trọng của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Xã xác định việc tổ chức lễ hội phải bảo đảm trang trọng, đúng phong tục, đồng thời tạo không khí vui tươi, an toàn cho người dân.

Theo đó, UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và các thôn; phối hợp với UBND xã Phước Hà, Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn, Ban phong tục, ban quản lý các thôn liên quan tổ chức Lễ rước Y trang và các hoạt động phần lễ tại các đền, tháp. Các lực lượng chức năng tăng cường nắm địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội. Bên cạnh đó, xã chú trọng công tác an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi, chúc mừng các vị chức sắc, chức việc và gia đình chính sách nhân dịp lễ hội.

Các lực lượng xã Phước Hữu tích cực chuẩn bị không gian trưng bày chuyên đề “Sắc màu văn hóa Chăm Phước Hữu - Bảo tồn truyền thống, kết nối tương lai”.

Điểm nhấn của Lễ hội Katê năm nay là phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, giao lưu cộng đồng, giới thiệu văn hóa truyền thống, sản phẩm đặc trưng của địa phương. Việc mở rộng các hoạt động không chỉ tạo không khí phấn khởi cho người dân, mà còn góp phần giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm đến với du khách.

Thông qua các hoạt động lễ hội, xã Phước Hữu hướng đến bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, đồng thời tạo không gian giao lưu, trải nghiệm cho cộng đồng và du khách. Qua đó, góp phần quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của địa phương, từng bước phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.