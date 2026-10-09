Quang Lê và ngọc nữ bolero chính thức có tin vui

Nam ca sĩ Quang Lê mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện phía sau màn kết hợp với Tố My trong ca khúc Hỏi Nàng Xuân. Sản phẩm âm nhạc nhanh chóng đạt 12 triệu lượt xem, vượt ngoài kỳ vọng ban đầu của cả hai nghệ sĩ.

Quang Lê công bố tin vui khi ca khúc song ca cùng Tố My đạt 12 triệu lượt xem.

Theo chia sẻ của Quang Lê, thành tích này khiến anh không khỏi bất ngờ. Nam ca sĩ cho biết khi lựa chọn ca khúc để thực hiện chương trình Xuân cùng Tố My, cả hai đã dành nhiều thời gian cân nhắc trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Lý do là những ca khúc nhạc Xuân được khán giả yêu thích phần lớn đã có nhiều nghệ sĩ thể hiện. Bản thân Quang Lê sau nhiều năm tham gia các chương trình chủ đề mùa Xuân cũng đã trình bày không ít sáng tác quen thuộc. Vì vậy, việc tìm kiếm một ca khúc vừa có giai điệu hay, vừa không quá phổ biến trở thành bài toán khó.

Cuối cùng, nam ca sĩ nhớ đến Hỏi Nàng Xuân của nhạc sĩ Vinh Sử. Đây là tác phẩm anh từng nghe nhạc sĩ Đình Văn và ca sĩ Tài Linh thể hiện cách đây khoảng 28 năm. Giai điệu của ca khúc để lại ấn tượng sâu sắc với Quang Lê và được anh ghi nhớ suốt nhiều năm.

Quang Lê chia sẻ về quá trình lựa chọn ca khúc để thực hiện bản song ca với Tố My.

Ký ức ấy trở thành lý do để nam ca sĩ quyết định lựa chọn Hỏi Nàng Xuân cho màn song ca với Tố My. Theo anh, bài hát có màu sắc vừa đủ quen thuộc nhưng không quá cũ, đồng thời cũng ít được các ca sĩ hát lại. Quang Lê không ngờ lựa chọn xuất phát từ sở thích cá nhân này lại nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu nam ca sĩ chứng kiến một ca khúc bất ngờ được yêu thích rộng rãi sau khi anh lựa chọn đưa vào chương trình biểu diễn.

Quang Lê nhắc lại câu chuyện với Sầu Tím Thiệp Hồng. Trước đây, anh vốn yêu thích phần thể hiện của danh ca Giao Linh và ca sĩ Tuấn Vũ nên quyết định đưa ca khúc vào liveshow của mình. Thời điểm đó, nam ca sĩ không đặt nặng chuyện tính toán hiệu quả hay dự đoán sức hút của tác phẩm.

Tuy nhiên, ca khúc sau đó lại đạt lượng xem lớn, đồng thời có thêm sức sống mới trong lòng công chúng. Với Quang Lê, trường hợp của Hỏi Nàng Xuân cũng mang đến cảm giác tương tự: một lựa chọn đơn giản, bắt nguồn từ tình yêu âm nhạc, lại tạo nên kết quả vượt mong đợi.

Quang Lê và Tố My là cặp song ca đầy ăn ý được khán giả yêu mến.

Từ những trải nghiệm này, nam ca sĩ cho rằng thành công trong nghệ thuật đôi khi không đến từ những tính toán cầu kỳ. Có những sản phẩm được đầu tư với nhiều kỳ vọng nhưng chưa chắc đạt kết quả như mong muốn. Ngược lại, những lựa chọn xuất phát từ cảm xúc chân thật đôi khi lại chạm đến khán giả theo cách khó dự đoán.

Cột mốc 12 triệu lượt xem của Hỏi Nàng Xuân vì thế không chỉ là niềm vui đối với Quang Lê và Tố My, mà còn cho thấy sức sống của những ca khúc trữ tình khi được thể hiện lại bằng sự đồng điệu giữa nghệ sĩ và người nghe.

Khép lại chia sẻ, Quang Lê gửi lời cảm ơn đến khán giả đã dành tình cảm cho sản phẩm âm nhạc của hai người. Với nam ca sĩ, sự đón nhận ngoài mong đợi này là món quà đáng quý, đồng thời nhắc anh rằng đôi khi chính những lựa chọn tự nhiên, không chủ đích tạo hit, lại mang đến thành công bất ngờ.