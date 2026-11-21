Tân Lee Young-jin "thị phạm" trong những buổi tập đầu tiên cùng SHB Đà Nẵng.

Sự xuất hiện dồn dập của các chiến lược gia ngoại quốc mang theo những luồng gió chiến thuật mới, nhưng đồng thời đặt ra bài toán thích nghi tức thời khi quỹ thời gian chuẩn bị chỉ tính bằng ngày. Song song đó, cuộc chiến ở nhóm cuối bảng cũng đang nóng dần lên khi khoảng cách điểm số mong manh buộc các đội bóng phải gồng mình tìm đường thoát hiểm.

Làn sóng thầy ngoại và bài toán "liệu cơm gắp mắm"

Việc một nửa số ghế nóng tại V-League 2026/27 thuộc về các HLV ngoại cho thấy sự sốt ruột của giới chủ trước những biến động phong độ sau 7 vòng đầu tiên. Tuy nhiên, "thay tướng" chưa bao giờ là chiếc đũa thần, đặc biệt khi có tới 4 cái tên mới bước chân vào guồng quay mới.

Những cái tên như Guilherme Almeida (Thể Công Viettel), Harry Kewell (Hà Nội FC), Arthur Diles (Công an TPHCM), Paulo Foiani (Bắc Ninh FC), Kim Young-chul (Đông Á Thanh Hóa), Lee Young-jin (SHB Đà Nẵng), Dylan Kerr (Hải Phòng FC) mang tới những màu sắc riêng, từ nghiệm thi đấu đỉnh cao ở châu Âu, Úc, tư duy tổ chức chặt chẽ kiểu Hàn Quốc đến sự am hiểu bóng đá Việt Nam.

Phần lớn các HLV mới nhậm chức chỉ có vài ngày làm quen với giáo án, nhân sự và nhịp điệu thi đấu của V-League. Việc giữ được sự mạch lạc trong lối chơi, tránh xáo trộn quá đà bộ khung cũ sẽ quyết định liệu họ tạo ra cú hích tích cực hay lại khiến đội bóng lúng túng.

Ngôi đầu, đáy bảng khó thay đổi?

Sau vòng 7, bức tranh ở nhóm cuối bảng đã có sự chuyển dịch đáng kể khi TP Đồng Nai giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải, tạo nên cuộc đua "tam mã" đầy căng thẳng cùng Hoàng Anh Gia Lai và Thể Công Viettel.

Ba điểm quý giá ở vòng 7 (trước SHB Đà Nẵng) nhờ khoảnh khắc của Công Phượng giúp TP Đồng Nai (4 điểm, xếp cuối bảng) cởi bỏ áp lực tâm lý nặng nề. Tuy nhiên, để duy trì cuộc đua đường dài trước những đối thủ có chiều sâu như Thể Công Viettel hay kinh nghiệm trụ hạng như Hoàng Anh Gia Lai, HLV Nguyễn Việt Thắng phải tính toán kỹ lưỡng thể lực cho các cựu binh đã qua thời đỉnh cao. Bởi trong giai đoạn nhạy cảm này, khi áp lực điểm số đè nặng lên từng pha bóng, tâm lý thi đấu vững vàng và khả năng giữ cái đầu lạnh sẽ là yếu tố then chốt giúp các đội nhóm cuối tự cứu mình.

Bước vào vòng 8 với vị trí cuối bảng, song tân binh TP Đồng Nai bước vào trận đấu với tinh thần nhẹ nhõm hơn nhiều qua chiến thắng đầu tiên tại vòng 7. Trong khi đó, Hà Nội FC(9đ, hạng 10) của HLV Harry Kewell vẫn chưa thoát khỏi sự bất ổn khi đã thua 4/7 trận. Làm khách tại miền Đông Nam Bộ chưa bao giờ dễ dàng cho đội bóng Thủ đô. Tuy vậy, nếu Hà Nội FC phát huy đúng vai trò cùng kinh nghiệm của Văn Quyết, Hùng Dũng ở cuộc đối đầu này, TP Đồng Nai khó làm nên cuộc đào thoát đáy bảng như mong muốn.

Trên sân nhà Thiên Trường, tiếp đối thủ Hải Phòng FC vừa thay tướng, vị thế của đội đầu bảng giúp Thép Xanh Nam Định (16đ, hạng 1) nắm ưu thế rõ rệt. Bởi dù HLV Dylan Kerr rất am hiểu bóng đá đất Cảng, nhưng quỹ thời gian ngắn ngủi để lắp ghép đội hình khiến Hải Phòng (10đ, hạng 6) khó duy trì sự gắn kết xuyên suốt 90 phút. Trong khi đó, trong bối cảnh các chân sút nội đang có phong độ cao, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt tràn trề cơ cơ hội giành trọn 3 điểm và bảo toàn ngôi đầu.

Hai đội bóng đang bám sát nhau ở nhóm trên bảng xếp hạng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (11đ, hạng 5) và Công an TPHCM (10đ, hạng 7) cùng bước ra từ những thất bại sát nút ở vòng 7. Tính thận trọng, sự chặt chẽ nơi tuyến giữa và những toan tính chiến thuật của cả 2 nhiều khả năng sẽ tạo nên thế trận giằng co, khan hiếm bàn thắng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nắm lợi thế sân nhà nhưng chiến thắng trước Buriram United tại Shopee Cup 2026/27 là liều thuốc bổ đáng kể cho Công an TPHCM ra sân với quyết tâm có điểm?.

Ở trận đấu còn lại, sự xuất hiện của HLV Lee Young-jin mang lại hiệu ứng tinh thần tích cực cho đội chủ sân Chi Lăng sau giai đoạn trồi sụt. Dù vậy, so về chiều sâu lực lượng cũng như khả năng giải quyết trận đấu ở những thời điểm then chốt, Ninh Bình FC vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, rất cần món quà ra mắt cổ động viên nhà, tân thuyền trưởng Lee Young-jin và các cầu thủ SHB Đà Nẵng chắc chắn sẽ ra sân với 100% quyết tâm có điểm!

Kết quả trận đấu ngày 20-22: Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai: 2-1; Thể Công Viettel vs Sông Lam Nghệ An: 0-0.