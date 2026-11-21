Vinicius Junior trở lại. Tính đến trận gặp Celta Vigo (3h00 ngày 22/11, theo giờ Hà Nội), anh đã trải qua 42 ngày không thi đấu ở La Liga. Án phạt bắt nguồn từ cú giật tóc Saliba trong trận gặp Villarreal tại Bernabeu hôm 10/10.

Hành vi đó khiến Vinicius bị treo giò 2 trận. Phản ứng sau đó khiến anh nhận thêm 2 trận nữa. Biên bản trận đấu ghi anh “có thái độ hung hăng, đến mức các đồng đội phải giữ lại”.

Vinicius đã vắng mặt ở La Liga 42 ngày. Ảnh: RMCF

Đến hôm nay, án treo giò 4 trận đã kết thúc. Vinicius có tên trong danh sách đấu Celta Vigo, còn việc anh có đá chính hay không do Mourinho quyết định.

Dù vậy, Vinicius chắc chắn sẽ có phút thi đấu, khi Real Madrid cần xoay tua giữa lịch thi đấu dày đặc. Trong gần một tháng rưỡi qua, anh chỉ có thể ra sân ở Champions League.

Vini chơi 59 phút trước Roma, chỉ 4 ngày sau khi bị đuổi, rồi 70 phút trước RB Leipzig và 81 phút tại Athens. Cả 3 trận, Vinicius đều không ghi bàn hay kiến tạo. Phong độ sa sút kéo dài khiến cuộc tranh luận về suất đá chính của anh ngày càng nóng.

Đợt tập trung đội tuyển có thể là bước ngoặt. Thời gian sẽ trả lời. Trước mắt, Vinicius đã thừa nhận anh không đáp ứng được những kỳ vọng đặt vào mình sau World Cup 2026.

“Tôi tập ít hơn”, anh nói tại Singapore, trước khi ghi hat-trick vào lưới chủ nhà ở trận giao hữu mà Brazil thắng 7-0. Trong dịp FIFA Days cuối cùng của năm 2026, Vinicius giải tỏa tâm lý và tìm lại cảm giác ghi bàn.

Ngoài hat-trick, anh còn có cú đúp vào lưới Nhật Bản. Chất lượng đối thủ và cường độ thi đấu của hai trận ấy vẫn là những điều khiến người ta dè dặt khi đánh giá sự hồi sinh của anh. Ít nhất, Vini cảm thấy tự tin hơn.

Giờ là lúc Vinicius chứng tỏ mình trên sân Bernabeu, trong màu áo trắng. Anh chưa ghi bàn cho Real Madrid kể từ trận gặp Real Sociedad ngày 26/8.

Cơn khát bàn thắng đã kéo dài gần 3 tháng. Lần gần nhất anh kiến tạo là trong trận gặp Rayo Vallecano ngày 12/9. Trận gặp Celta Vigo là dịp để làm lại.

Trong buổi tập sáng 20/11, Vinicius trông đặc biệt vui vẻ, với vẻ háo hức của một cầu thủ vừa mãn án treo giò và có cơ hội trở lại. Các trận sân nhà gần đây, anh thường bị các Madridista la ó.

Vinicius hào hứng tập luyện để chờ tái xuất La Liga. Ảnh: RMCF

“Vinicius đang chuẩn bị cho giai đoạn này, một giai đoạn vô cùng quan trọng”, Mourinho lên tiếng khi được hỏi về khả năng đá chính của Vinicius.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp, như một cảnh báo với Vinicius: “Ở đây, không ai có đặc quyền. Không ai mặc nhiên được ra sân. Chúng tôi làm việc vì tập thể”.

Trong trường hợp giành chiến thắng - điều mà họ không làm được trước Celta Vigo ở Bernabeu mùa trước - Real Madrid sẽ tạo áp lực cho Barca, đội tiếp Villarreal gần 24 giờ sau đó.

Thông tin trận đấu:

Lực lượng:

Real Madrid: Rodrygo, Asencio, Mendy chấn thương.

Celta Vigo: Borja Iglesias, Roman chấn thương; Moriba chưa chắc thi đấu.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Guler; Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Caceres, Alonso; Rueda, Antanon, Burcio, Carreira; Aspas, Duran, Swedberg.

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-1.