Bayern Munich khép lại trận hòa Cologne 1-1 với một tổn thất lớn hơn hai điểm đánh rơi. Kane phải rời sân sau 20 phút, trước khi kết quả kiểm tra xác nhận tiền đạo người Anh bị rách dây chằng cổ chân trái và phải nghỉ thi đấu nhiều tháng.

Với một CLB sở hữu tiềm lực như Bayern, việc mất trung phong chủ lực không phải chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên, vấn đề lần này nghiêm trọng hơn. Đội bóng của Vincent Kompany không chỉ mất cây săn bàn số một, mà còn mất cầu thủ đang giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức tấn công.

Kane vừa giành Quả bóng vàng 2026 và gia hạn hợp đồng đến năm 2029. Bayern muốn xây dựng tham vọng chinh phục châu Âu quanh tiền đạo 33 tuổi, nhưng giờ phải tìm cách duy trì sức mạnh mà không có anh trong nhiều tháng.

Khi sức mạnh Bayern phụ thuộc vào một người

Mùa trước, Kane ghi 36 bàn tại Bundesliga, thêm 14 bàn ở Champions League và 10 bàn tại Cúp Quốc gia Đức. Khả năng ghi bàn ổn định của anh giúp Bayern luôn có phương án kết thúc các đợt tấn công.

Tuy nhiên, mùa này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý. Sau 10 vòng Bundesliga, Kane ghi 4 bàn nhưng có tới 8 kiến tạo, dẫn đầu giải ở chỉ số này. Theo thống kê của Opta, anh trở thành cầu thủ đầu tiên thực hiện 8 kiến tạo trong 9 vòng đầu Bundesliga kể từ khi giải bắt đầu thu thập dữ liệu chi tiết mùa 2004/05.

Bayern Munich chịu tổn thất lớn khi Harry Kane phải nghỉ thi đấu nhiều tháng vì chấn thương cổ chân.

Bayern ghi 30 bàn sau 10 vòng, trong đó Kane trực tiếp tham gia 12 bàn, tương đương 40%. Con số cho thấy tầm ảnh hưởng của tuyển thủ Anh không còn giới hạn ở nhiệm vụ dứt điểm.

Kane thường xuyên lùi về giữa sân để nhận bóng, phối hợp với Joshua Kimmich hoặc thực hiện những đường chuyền cho đồng đội băng xuống. Khi anh rời vùng cấm, các trung vệ đối phương phải lựa chọn giữa việc theo kèm hoặc giữ vị trí. Chính sự phân vân ấy tạo khoảng trống cho những cầu thủ tấn công Bayern.

Trong chiến thắng 2-1 trước Mainz ngày 7/11, Kane kiến tạo cả hai bàn cho Kimmich và Lennart Karl. Anh không cần ghi bàn để quyết định kết quả trận đấu.

UEFA từng phân tích khả năng tổ chức tấn công của Kane ở trận gặp Viking tại Champions League hồi tháng 10. Có thời điểm, tiền đạo này lùi về tận vị trí hậu vệ trái, trước khi tung đường chuyền mở ra cơ hội nguy hiểm.

Chuyên gia Bruno Cheyrou của UEFA đánh giá cao khả năng nhận biết khoảng trống và chọn thời điểm chuyền bóng của Kane. Những phẩm chất ấy khiến anh trở thành mắt xích đặc biệt trong hệ thống của Kompany.

Kane vừa giành Quả bóng vàng 2026, đồng thời là cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất đến hệ thống tấn công của Bayern.

Trong cuộc phỏng vấn với UEFA tháng 10, Kane cũng thừa nhận bản thân có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến trận đấu khi được chạm bóng thường xuyên, tham gia phối hợp và tạo khoảng trống cho đồng đội.

Điểm mạnh ấy đồng thời tạo ra vấn đề cho Bayern. Khi một trung phong vừa là người ghi bàn, vừa kiến tạo và điều tiết lối chơi, sự vắng mặt của anh để lại nhiều khoảng trống cùng lúc.

Kimmich có thể phân phối bóng từ tuyến giữa, còn Michael Olise và Jamal Musiala đủ kỹ thuật để tạo đột biến. Tuy nhiên, không ai sở hữu đầy đủ khả năng chọn vị trí, dứt điểm và tổ chức tấn công như Kane.

Bayern đã xây dựng được hệ thống rất hiệu quả khi có tiền đạo người Anh. Nhưng họ chưa chứng minh được hệ thống ấy có thể vận hành tốt trong thời gian dài nếu thiếu cầu thủ quan trọng nhất.

Tham vọng Champions League bị thử thách

Trận hòa Cologne phơi bày khó khăn mà Kompany phải giải quyết. Sau khi Kane rời sân, Bayern đưa Tom Bischof vào thay và điều chỉnh hàng công. Michael Olise cũng phải rời sân sau hiệp một vì chấn thương.

Đội chủ nhà tung ra 17 cú sút nhưng chỉ một lần đưa bóng trúng đích. Đáng chú ý, 11 pha dứt điểm xuất phát từ ngoài vùng cấm. Theo dữ liệu Opta, Bayern chỉ tạo ra 0,94 bàn thắng kỳ vọng (xG), chưa bằng một nửa mức 1,98 của Cologne.

Đội bóng giàu sức tấn công bậc nhất Bundesliga lại gặp khó trong việc tiếp cận khung thành đối thủ. Bayern cầm bóng nhiều, liên tục gây sức ép nhưng thiếu những pha phối hợp đủ sắc bén để mở ra cơ hội rõ rệt.

Vincent Kompany đối diện bài toán nhân sự phức tạp khi hàng loạt cầu thủ tấn công Bayern gặp chấn thương.

Tất nhiên, không thể kết luận Bayern trở nên yếu kém chỉ sau 70 phút thiếu Kane. Cologne phòng ngự tốt, trong khi Kompany đồng thời mất nhiều cầu thủ vì chấn thương. Tuy nhiên, màn trình diễn ấy đã bộc lộ một vấn đề đáng lo: Bayern không có phương án thay thế tương xứng ở vị trí trung phong.

Lennart Karl có khả năng ghi bàn, nhưng việc yêu cầu một cầu thủ 18 tuổi đảm nhiệm vai trò của chủ nhân Quả bóng vàng là quá sức. Musiala vừa trở lại sau gần hai tháng dưỡng thương và cần thời gian lấy lại phong độ. Bischof lại phù hợp với nhiệm vụ hỗ trợ kiểm soát bóng hơn là thường xuyên xuất hiện trong vùng cấm.

Tình hình nhân sự càng khiến Kompany đau đầu khi Serge Gnabry, Luis Diaz và Ismael Saibari cũng đang điều trị chấn thương. Olise được chẩn đoán dập bàn chân và có thể trở lại sớm hơn Kane, nhưng khả năng xoay tua hàng công trước mắt vẫn bị hạn chế.

Sau trận gặp Cologne, Kompany thừa nhận Bayern cần những màn trình diễn đặc biệt từ các cầu thủ chưa quen với sức ép tại CLB. Phát biểu phản ánh thách thức dành cho nhà cầm quân người Bỉ khi phải đặt thêm trách nhiệm lên vai những nhân tố dự bị và cầu thủ trẻ.

Tại Bundesliga, Bayern vẫn có đủ chất lượng để cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, Champions League đặt ra yêu cầu khác. Trước những đối thủ có khả năng phòng ngự và phản công tốt, việc thiếu một cầu thủ vừa tạo cơ hội vừa tận dụng cơ hội có thể quyết định thành bại.

Chiến thắng 2-0 trên sân Atletico Madrid đầu tháng 11 từng cho thấy Bayern có khả năng cạnh tranh với những đội mạnh nhất châu Âu. Trong trận ấy, Kane góp phần tạo nên bàn thắng thứ hai của Konrad Laimer bằng một đường chuyền quan trọng.

Chính những đóng góp như vậy khiến tổn thất hiện tại trở nên nghiêm trọng. Bayern không thể chỉ tìm một người ghi bàn thay Kane. Họ phải thay đổi cách tổ chức tấn công, phân chia lại nhiệm vụ và tìm phương án xuyên phá hàng thủ đối phương.

Chấn thương của Kane cũng đặt ra câu hỏi về chiều sâu đội hình.

Nếu tiếp tục phụ thuộc vào những cú sút xa hoặc khoảnh khắc xuất thần, Bayern khó duy trì hiệu quả trước các đối thủ hàng đầu. Kompany cần giúp đội tạo cơ hội tốt bằng những pha phối hợp tập thể, thay vì trông chờ vào phẩm chất của một cá nhân.

Chấn thương của Kane cũng đặt ra câu hỏi về chiều sâu đội hình. Một CLB có tham vọng vô địch Champions League cần đủ phương án để ứng phó khi ngôi sao quan trọng nhất vắng mặt. Bayern hiện có nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng chưa sở hữu người dự phòng thực sự cho vai trò trung phong.

Bài toán của Kompany vì thế không chỉ là vượt qua vài trận đấu thiếu Kane. Ông phải chứng minh Bayern có thể cạnh tranh danh hiệu bằng sức mạnh tập thể, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào một ngôi sao.

Nếu giải quyết được vấn đề, Bayern sẽ có nền tảng vững chắc hơn cho phần còn lại của mùa giải. Ngược lại, chấn thương của Kane có thể trở thành bước ngoặt khiến tham vọng chinh phục châu Âu của đội bóng Đức bị tổn hại nghiêm trọng.