Chỉ 4 phút khi trận ra quân ở U17 World Cup 2026 bắt đầu, Lê Sỹ Bách đón quả phạt góc của Nguyễn Minh Thủy và đánh gót đưa bóng về phía cột gần khung thành U17 Bỉ.

Pha xử lý bất ngờ đánh bại thủ môn Mattis Seghers, mở tỷ số trước đương kim á quân châu Âu và đánh dấu bàn thắng đầu tiên của U17 Việt Nam ở sân chơi thế giới.

Bản tiếng Pháp của FIFA mô tả Sỹ Bách với Ibrahimovic. Ảnh: M.A

Trong bài tổng hợp ngày thi đấu thứ hai của Qatar 2026, trang chủ FIFA bản tiếng Anh gọi đó là cú đánh gót “khó tin”.

“U17 Việt Nam là đội mở tỷ số ngay trong trận ra quân tại giải đấu, với cú đánh gót khó tin từ tình huống phạt góc của Lê Sỹ Bách, đưa bóng găm thẳng vào góc cao bên trái khung thành”, FIFA viết.

Trong khi đó, bản tiếng Pháp - một trong những ngôn ngữ chính của FIFA, dùng từ mô tả siêu phẩm của Sỹ Bách bằng thuật ngữ “Zlatanesque”, nghĩa là “đậm chất Zlatan”.

“Việt Nam vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 4, nhờ pha xử lý 'đậm chất Zlatan' của Lê Sỹ Bách, với một cú đánh gót không tưởng từ tình huống phạt góc”.

Có thể thấy, bàn thắng của Sỹ Bạch gợi đến xử lý bóng kiểu taekwondo của Zlatan Ibrahimovic. FIFA nhận định Bỉ đã trải qua một phen hú vía trong trận thắng 3-2.

Sau khi bị dẫn 1-3, U17 Việt Nam lại gây bất ngờ từ một quả phạt góc. Chu Ngọc Nguyễn Lực đưa bóng xoáy thẳng về phía khung thành.

“Nguyễn Lực thắp lại hy vọng kịch tính cuối trận bằng một cú đá phạt góc thẳng thành bàn - bóng đi cuộn vào trong, dội cột dọc rồi lăn qua vạch vôi”, FIFA mô tả.

Truyền thông quốc tế thán phục

Tại Qatar, Gulf Times gọi pha đánh gót của Sỹ Bách là “phi thường” và nhận xét bàn thắng ấy khiến đội bóng châu Âu sững sờ.

“U17 Bỉ đã phải toát mồ hôi hột trước tân binh U17 Việt Nam mới có thể khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng 3-2 ở U17 World Cup 2026”, Gulf Times viết.

“U17 Việt Nam khiến đại diện châu Âu choáng váng khi Lê Sỹ Bách tạo nên một siêu phẩm đánh gót phi thường từ tình huống phạt góc, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành”.

Báo quốc tế thán phục cách U17 Việt Nam thi đấu. Ảnh: M.A

Tờ báo chủ nhà cũng dẫn lời Tinus Moorthamer, người ghi bàn gỡ hòa cho Bỉ. Tiền vệ này thừa nhận trong 15 phút đầu, Việt Nam nhập cuộc tốt hơn và chơi quyết liệt hơn đội của anh.

Từ Trung Mỹ, TVN Panama đặt tiêu đề cho phần tường thuật trận đấu là “Màn ngược dòng và cái kết thót tim”.

Đài Panama nhắc lại hai thời điểm Việt Nam khiến cục diện thay đổi, từ bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4 đến pha rút ngắn cách biệt của Nguyễn Lực ở phút 84.

Ở Đông Nam Á, TVRI News của Indonesia dành riêng một bài cho trận đấu, ghi nhận cả cú đánh gót của Sỹ Bách lẫn bàn thắng trực tiếp từ quả phạt góc của Nguyễn Lực.

“U17 Việt Nam đã gây bất ngờ cho U17 Bỉ với bàn thắng sớm ở phút thứ 4. Nguyễn Lực sau đó ghi bàn từ cú đá phạt góc trực tiếp đẹp mắt”.

Sỹ Bách khiến ứng viên vô địch U17 Bỉ phải rượt đuổi tỷ số ngay đầu trận, trong khi Nguyễn Lực giữ cơ hội giành điểm cho U17 Việt Nam đến những phút cuối.

Hai bàn thắng từ hai quả phạt góc đã để lại dấu ấn trong lần đầu U17 Việt Nam bước ra sân chơi thế giới.

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