Tân HLV đội 1 SHB Đà Nẵng Lee Young- jin phát biểu tại lễ tri ân.

SHB Đà Nẵng hiện có hơn 30 thành viên đảm nhận công tác huấn luyện tại đội một và các tuyến trẻ từ U.9 đến U.21 với số lượng hàng trăm cầu thủ.

Tại lễ tri ân, lãnh đạo CLB đã trao tặng hoa và quà đến toàn thể đội ngũ HLV. Với các VĐV, Ban Tổ chức khen thưởng, vinh danh 4 cầu thủ trẻ SHB Đà Nẵng đạt thành tích xuất sắc, gồm: Nguyễn Thành Vinh và Ngô Hoàng Anh (được triệu tập vào đội tuyển U.19 Việt Nam); Lê Văn Quang Duyệt (góp mặt ở đội tuyển U.23); Nguyễn Hồng Phúc (được gọi lên đội tuyển quốc gia).