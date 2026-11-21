SHB Đà Nẵng tri ân những người thầy trên sân cỏ
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), CLB SHB Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm, tri ân các HLV và khen thưởng VĐV xuất sắc.
SHB Đà Nẵng hiện có hơn 30 thành viên đảm nhận công tác huấn luyện tại đội một và các tuyến trẻ từ U.9 đến U.21 với số lượng hàng trăm cầu thủ.
Tại lễ tri ân, lãnh đạo CLB đã trao tặng hoa và quà đến toàn thể đội ngũ HLV. Với các VĐV, Ban Tổ chức khen thưởng, vinh danh 4 cầu thủ trẻ SHB Đà Nẵng đạt thành tích xuất sắc, gồm: Nguyễn Thành Vinh và Ngô Hoàng Anh (được triệu tập vào đội tuyển U.19 Việt Nam); Lê Văn Quang Duyệt (góp mặt ở đội tuyển U.23); Nguyễn Hồng Phúc (được gọi lên đội tuyển quốc gia).
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/shb-da-nang-tri-an-nhung-nguoi-thay-tren-san-co-post361304.html