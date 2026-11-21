Cầu thủ SHB Đà Nẵng nỗ lực tập luyện hướng đến trận đấu với Ninh Bình. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Thách thức ở Chi Lăng

Trên bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu, SHB Đà Nẵng có 9 điểm, xếp vị trí thứ 9; Ninh Bình xếp thứ 4 với 13 điểm. Nếu giành 3 điểm trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng có thể cải thiện đáng kể vị trí bởi khoảng cách giữa các đội xếp phía trên là sít sao.

Tại vòng 7, Quế Ngọc Hải và đồng đội thua 0-1 trước đội cuối bảng Đồng Nai, nên sự chờ đợi về màn thể hiện khởi sắc hơn được đặt vào trận đấu với Ninh Bình.

Có lợi thế sân nhà nhưng SHB Đà Nẵng được dự báo gặp nhiều khó khăn, khi Ninh Bình sở hữu lực lượng mạnh và là ứng viên vô địch. Tại V-League 2026 - 2027, Ninh Bình dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vận hành lối chơi kiểm soát bóng chủ động và tấn công áp đặt, dựa trên bộ khung nội binh ổn định kết hợp dàn ngoại binh mới.

Ông Nghiêm đưa triết lý kiểm soát thế trận, ban bật nhỏ và duy trì sức ép sang phần sân đối phương. Nguyễn Hoàng Đức giữ vai trò điều tiết, sáng tạo và tạo đột biến ở khu trung tuyến. Trên hàng công và biên, các cầu thủ như Lê Phát, Quốc Việt, Tiến Anh, Ngọc Mỹ kết hợp cùng ngoại binh Lucao, Friday, Romeu Martins tạo ra nhiều tình huống xâm nhập, tạt bóng và dứt điểm. Ở trận đấu gần nhất, Ninh Bình vượt qua Bắc Ninh với tỷ số 2-1.

Không bất ngờ nếu Ninh Bình chủ động tấn công áp đặt thế trận ở trận đấu tới. Điều này đặt ra yêu cầu cho hàng thủ SHB Đà Nẵng phải chơi tập trung và bọc lót tốt cho nhau. Bên cạnh đó, đội cần có phương án tổ chức tấn công đa dạng để có thể gây áp lực lên phần sân đối thủ.

Dù tấn công hiệu quả nhưng Ninh Bình đôi khi mất tập trung hoặc đánh rơi điểm ở các khoảnh khắc quyết định, như trận thua 0-1 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở phút bù giờ vòng 5 và thất bại 1-2 trước Hà Nội ở vòng 6. Đây là điểm yếu của đối thủ mà SHB Đà Nẵng cần khai thác.

Nỗ lực thay đổi

Sau khi tiếp quản đội bóng từ ông Lê Đức Tuấn, Huấn luyện viên Lee Young-jin bắt tay vào công tác chuẩn bị cho trận đấu với Ninh Bình. Trên sân tập, chiến lược gia người Hàn Quốc dành nhiều thời gian quan sát để nắm bắt từng điểm mạnh và yếu của học trò.

Theo Huấn luyện viên Lee Young-jin, cầu thủ SHB Đà Nẵng có chất lượng chuyên môn tốt so với mặt bằng chung của V-League, do đó, ưu tiên của ông lúc này là giúp cầu thủ phát huy hết sở trường bằng cách chơi ở vị trí phù hợp nhất.

Ngoài tiền đạo Võ Nguyên Hoàng gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2026, các cầu thủ còn lại nỗ lực tập luyện, đạt thể trạng tốt và sẵn sàng ra sân trong trận đấu tới. Trong khung thành, Đỗ Sỹ Huy và Bùi Tiến Dũng là hai sự lựa chọn chất lượng dành cho Huấn luyện viên Lee Young-jin.

Các vị trí thi đấu phía trên sẽ được chiến lược gia người Hàn Quốc thay đổi, nhưng nòng cốt đội hình nhiều khả năng vẫn là các cầu thủ thường xuyên đá chính, gồm: Việt Hoàng, Ngọc Hiệp, Văn Sơn, Yvo, Hồng Phúc, Bryan Ly, Matias, Lopez, Ivan Saponjic. Trong số đó, Lopez là tiền vệ thi đấu khéo léo và sáng tạo, được kỳ vọng giúp SHB Đà Nẵng kiểm soát ở tuyến giữa. Trên hàng công, Ivan Saponjic là chân sút số một với khả năng tranh chấp và dứt điểm tốt.

SHB Đà Nẵng có những cá nhân có thể tỏa sáng nhưng quan trọng toàn đội phải thể hiện lối chơi gắn kết, hiệu quả. Nhìn từ trận thua gần nhất trước Đồng Nai, điểm yếu bộc lộ khi đội đá rời rạc, không có phương án tấn công rõ ràng để gây áp lực cho đối thủ. Đây là bài toán cần tân huấn luyện viên trưởng tìm lời giải.

Huấn luyện viên Lee Young-jin cho hay, ông chờ đợi màn ra mắt khán giả Đà Nẵng ở trận đấu với Ninh Bình. Bên cạnh tập luyện, ông dành thời gian xem Ninh Bình thi đấu và nhận thấy đây là đội bóng mạnh. Để có kết quả tốt nhất ở trận đấu tới, ông và các học trò sẽ thể hiện tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

“Tôi mong muốn khán giả Đà Nẵng đến sân cổ vũ thật nhiều cho các cầu thủ. Khi thấy được sự nhiệt tình và tình yêu lớn từ khán giả, các cầu thủ sẽ lên tinh thần, thi đấu hết mình và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi muốn mang lại hình ảnh một tập thể SHB Đà Nẵng đoàn kết và kiên cường trước sự chứng kiến của người hâm mộ”, Huấn luyện viên Lee Young-jin nói.