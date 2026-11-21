Sáng 21-11, UBND phường Bắc Nha Trang phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức khai mạc giải thi đấu môn cờ tướng và kéo co, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 (từ ngày 18 đến 24-11).

Giải đấu thu hút 168 vận động viên tham gia, trong đó có 24 vận động viên thi môn cờ tướng và 144 vận động viên thi kéo co. Ở môn cờ tướng, các vận động viên thi đấu cá nhân theo thể thức loại trực tiếp. Môn kéo co có 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ, mỗi nội dung có 6 đội tham gia, mỗi đội gồm 12 vận động viên. Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các vận động viên xuất sắc ở mỗi nội dung thi đấu.

Các vận động viên tham gia phần thi kéo co.

Các vận động viên tham gia giải cờ tướng.

Giải đấu nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong Nhân dân; đồng thời tạo điều kiện để các tổ dân phố, đơn vị giao lưu, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, dự kiến, chiều 22-11, phường Bắc Nha Trang tiếp tục tổ chức Hội thi ẩm thực truyền thống với chủ đề “Ẩm thực quê hương - Hương vị truyền thống”, quy tụ 14 đội tham gia.