Tóm tắt nhanh: Tiền đạo trẻ Lê Sỹ Bách ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử cho U17 Việt Nam tại sân chơi World Cup bóng đá nam 11 người, trong trận ra quân gặp U17 Bỉ tối 20/11.

Sinh năm 2009 và trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng PVF từ niên khóa 2020-2021, Sỹ Bách sớm bộc lộ tố chất nổi trội về tốc độ, kỹ thuật qua người cùng sự đa năng trên hàng công.

Sau trận đấu lịch sử, cầu thủ 16 tuổi gây thiện cảm bởi sự mộc mạc, hồn nhiên khi tiết lộ pha lập công xuất phát từ tình huống dàn xếp sút vào cột chờ bóng bật ra và kỳ vọng bàn thắng sẽ tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội.

Cái tên Lê Sỹ Bách trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá nước nhà sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển U17 Việt Nam tại đấu trường FIFA U17 World Cup 2026.

Trong trận ra quân đầy thử thách trước U17 Bỉ vào tối 20/11, khoảnh khắc ghi bàn của chàng tiền đạo trẻ đã khiến người xem vỡ òa cảm xúc, đi vào lịch sử khi trở thành bàn thắng đầu tiên của bóng đá nam Việt Nam ở một kỳ World Cup sân 11 người.

Sinh năm 2009, Lê Sỹ Bách sinh năm 2009, sớm bén duyên với trái bóng tròn nhờ niềm đam mê mãnh liệt từ thuở nhỏ và chính thức bước vào con đường đào tạo chuyên nghiệp khi trúng tuyển vào Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF ở niên khóa 2020-2021. Khác với nhiều đồng đội có xuất phát điểm muộn hơn, Sỹ Bách ngay từ những ngày đầu đặt chân đến PVF đã cho thấy sự nổi trội rõ rệt về tư duy chơi bóng.

Các huấn luyện viên tại học viện sớm xếp anh vào nhóm cầu thủ giàu tiềm năng nhất lứa nhờ sở hữu tốc độ bứt phá ấn tượng, kỹ thuật kiểm soát bóng khéo léo cùng sự tự tin hiếm thấy ở độ tuổi thiếu niên.

Chính nền tảng chuyên môn vững chắc ấy đã giúp Lê Sỹ Bách nhanh chóng chiếm suất đá chính trong đội hình 11 người của PVF ngay từ giải U13 Quốc gia năm 2022. Trong màu áo các đội trẻ, tiền đạo sinh năm 2009 là "mũi khoan" lợi hại bên hành lang cánh phải với những pha đi bóng tốc độ, cùng khả năng qua người lắt léo trong phạm vi hẹp.

Trước khi bước ra biển lớn World Cup, anh từng khẳng định dấu ấn đậm nét tại VCK U17 Đông Nam Á, lập cú đúp góp phần cho chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia ở trận mở màn.

Trái ngược với sự sắc bén trên sân cỏ, Lê Sỹ Bách ngoài đời vẫn mang nét hồn nhiên, chân chất của một cậu học trò tuổi 16. Trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận gặp U17 Bỉ, chủ nhân của bàn thắng lịch sử tỏ ra khá ngượng ngùng, liên tục gãi đầu và thậm chí xin phép được nói lại vì lo lắng bản thân diễn đạt chưa đủ trôi chảy.

Lê Sỹ Bách phỏng vấn sau pha ghi bàn lịch sử tại U17 World Cup 2026. Nguồn: VFF Official

Anh mộc mạc chia sẻ niềm hạnh phúc và tự hào khôn xiết khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho U17 Việt Nam, đồng thời gửi tặng món quà tinh thần ý nghĩa này tới toàn thể người hâm mộ. Thú vị hơn, Sỹ Bách thật thà bật mí rằng, anh hoàn toàn không ngờ cú sút của anh lại đi thẳng vào lưới, dù bản thân vẫn thường xuyên tập luyện những pha xử lý tương tự.