HLV Velizar Popo đã phải rời ghế Thể Công Viettel sau chuỗi trận bết bát

V.League chưa bao giờ là môi trường dễ dàng đối với các HLV. Ở đó, tài năng, kinh nghiệm và triết lý bóng đá đôi khi không đủ để bảo đảm sự an toàn cho một nhà cầm quân. Thành tích trước mắt, áp lực từ lãnh đạo và kỳ vọng của người hâm mộ có thể nhanh chóng đẩy một HLV từ vị thế được kỳ vọng xuống tình cảnh phải ra đi.

Trường hợp mới nhất và đáng chú ý nhất là Velizar Popov. Nhà cầm quân người Bulgaria từng đưa Thể Công Viettel về nhì V.League mùa trước, sau khi có hai chức vô địch Cúp Quốc gia cùng Thanh Hóa. Ông đến với đội bóng áo lính trong kỳ vọng xây dựng một tập thể giàu năng lượng, chơi pressing quyết liệt và đủ sức cạnh tranh chức vô địch.

Nhưng bóng đá không có nhiều chỗ cho sự kiên nhẫn. Khởi đầu mùa giải 2026-2027 đầy thất vọng, với chuỗi tám trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, trong đó có sáu thất bại, đã khiến Popov phải rời ghế sau trận thua Nam Định 1-3 hôm 31/10. Đáng nói, chỉ vài tháng trước, ông còn là một trong những HLV được đánh giá cao nhất giải đấu. Từ vị thế á quân đến cảnh chia tay đội bóng, khoảng cách hóa ra rất ngắn.

HLV Lê Đức Tuấn rời vị trí HLV trưởng, chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật, nhường chỗ cho Lee Young Jin – cựu trợ lý của HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam.

SHB Đà Nẵng cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy. Thất bại 0-1 trước đội cuối bảng Đồng Nai ở vòng 7 trở thành cú hích khiến ban lãnh đạo đội bóng sông Hàn quyết định điều chỉnh bộ máy chuyên môn. HLV Lê Đức Tuấn rời vị trí HLV trưởng, chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật, nhường chỗ cho Lee Young Jin – cựu trợ lý của HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam.

Điều đáng chú ý là Đà Nẵng không phải đội bóng đã rơi xuống đáy bảng xếp hạng. Họ vẫn còn khoảng cách với nhóm nguy hiểm. Tuy nhiên, ký ức về cuộc chiến trụ hạng mùa trước khiến đội bóng không muốn chờ đến khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Một thất bại trước đối thủ trực tiếp đôi khi có sức nặng lớn hơn nhiều trận thua trước các ứng viên vô địch.

Chiếc ghế của Harry Kewell cũng đang rất nóng

Tâm điểm tiếp theo có thể là Hà Nội FC cùng Harry Kewell. Nhà cầm quân người Australia đến Việt Nam với danh tiếng của một cựu ngôi sao Liverpool, mang theo kỳ vọng giúp Hà Nội FC xây dựng diện mạo mới. Nhưng vị thế của đội bóng thủ đô cũng đồng nghĩa với áp lực rất lớn. Đây là CLB có truyền thống vô địch, tiềm lực và tham vọng cạnh tranh những danh hiệu cao nhất. Những kết quả không như mong đợi vì thế khó có thể được chấp nhận trong thời gian dài.

Sau thất bại 1-2 trước HAGL ngày 7/11, Hà Nội FC tiếp tục phải đối diện với một trận đấu quan trọng khi làm khách của Đồng Nai hôm nay 21-11. Nếu tiếp tục thất bại, áp lực dành cho Kewell chắc chắn sẽ gia tăng. Đặc biệt, Đồng Nai từng là đối thủ không được đánh giá cao bằng Hà Nội, nên một kết quả bất lợi sẽ càng khiến những dấu hỏi về năng lực điều hành đội bóng của chiến lược gia người Australia xuất hiện.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng thay HLV không phải lúc nào cũng là lời giải. Một đội bóng sa sút có thể bắt nguồn từ chất lượng đội hình, chính sách chuyển nhượng, sự hòa nhập của ngoại binh hay những vấn đề trong cách vận hành. Đổ toàn bộ trách nhiệm lên HLV đôi khi chỉ là giải pháp nhanh nhất, chứ chưa chắc là giải pháp đúng nhất.

V.League cần những nhà cầm quân có đủ thời gian xây dựng đội bóng, nhưng các CLB cũng cần kết quả để bảo vệ mục tiêu của mình. Mâu thuẫn giữa tầm nhìn dài hạn và áp lực thành tích ngắn hạn vẫn luôn tồn tại.

Vòng xoáy thay tướng vì thế có thể sẽ còn tiếp diễn. Popov đã ra đi, Lê Đức Tuấn nhường ghế, còn Kewell đang đứng trước một phép thử quan trọng. Ở V.League, đôi khi chỉ một trận đấu có thể quyết định tương lai của cả một nhà cầm quân. Và chiếc ghế HLV trưởng, dù được trao cho một tên tuổi lớn đến đâu, cũng chưa bao giờ thực sự vững chắc.