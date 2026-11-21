Trần Thị Thùy Trang giúp nữ Công an TPHCM vượt qua đối thủ duyên nợ nữ Hà Nội FC.

Trong cuộc đối đầu giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá nữ Việt Nam, khoảnh khắc quyết định xuất hiện ở phút 47. Trần Thị Thùy Trang, mang áo số 88, ghi bàn giúp TPHCM khai thông thế bế tắc và tạo ra bước ngoặt của trận đấu.

Ở trận đấu còn lại, nữ Thái Nguyên T & T ngược dòng và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-1 trước nữ Ninh Binh, nhờ 2 bàn thắng của Nguyễn Thị Như Quỳnh và Bích Thùy.