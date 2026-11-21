Cầu thủ quê Đà Nẵng giúp nữ TPHCM vượt qua nữ Hà Nội
Vòng mở màn nội dung bóng đá nữ Đại hội TDTT toàn quốc 2026, CLB nữ TPHCM có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua nữ Hà Nội với tỷ số 1-0 trên sân Bà Rịa. Điều đáng nói, người ghi bàn duy nhất trận đấu là tiền vệ kỳ cựu quê Đà Nẵng Trần Thị Thùy Trang.
Trong cuộc đối đầu giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá nữ Việt Nam, khoảnh khắc quyết định xuất hiện ở phút 47. Trần Thị Thùy Trang, mang áo số 88, ghi bàn giúp TPHCM khai thông thế bế tắc và tạo ra bước ngoặt của trận đấu.
Ở trận đấu còn lại, nữ Thái Nguyên T & T ngược dòng và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-1 trước nữ Ninh Binh, nhờ 2 bàn thắng của Nguyễn Thị Như Quỳnh và Bích Thùy.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cau-thu-que-da-nang-giup-nu-tphcm-vuot-qua-nu-ha-noi-post361303.html