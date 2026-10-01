Thầy giỏi, trò hay

Sau nhiều chờ đợi, đội tuyển cầu mây Việt Nam giành HCV ở nội dung đôi nữ. Kết thúc trận chung kết với thắng lợi thuyết phục 2-0 trước Philippines, HLV trưởng Trần Thị Vui và HLV phó Hoàng Thái Xuân của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam lao vào sân ôm lấy các học trò hân hoan mừng chiến thắng. Để đạt thành tích trên, chị Vui và chị Xuân đã nỗ lực bền bỉ làm chuyên môn với học trò trong hành trình hơn 4 năm qua. Cách đây 3 năm, tại ASIAD 19, cả hai người trực tiếp chỉ đạo chuyên môn giúp các học trò giành HCV nội dung đồng đội 4 nữ.

HLV trưởng Trần Thị Vui (ngoài cùng, bên trái) và HLV phó Hoàng Thái Xuân (ngoài cùng, bên phải), cùng các VĐV nội dung đôi nữ môn cầu mây nhận thưởng sau thành tích giành huy chương vàng. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Bây giờ chị Vui và chị Xuân tiếp tục chứng kiến học trò vô địch đôi nữ tại ASIAD 20. “VĐV có tính cách khác nhau. Khi chúng tôi huấn luyện, điều trên hết là người thầy hiểu trò và trực tiếp tập luyện, đi sát cùng toàn đội. Có như thế, đội cầu mây nữ Việt Nam mới giữ được một tập thể thống nhất và tính kỷ luật cao”, HLV phó Hoàng Thái Xuân trao đổi.

Được đánh giá cao ở sự yêu nghề, thời gian qua chị Vui và chị Xuân luôn tìm các thách thức để cầu thủ cầu mây nữ Việt Nam phải chinh phục đỉnh cao chuyên môn. “Chúng tôi hiểu rằng, khi VĐV hài lòng thì họ sẽ hết động lực. Thế nhưng cầu thủ đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam luôn đặt ra các mục tiêu thi đấu để làm tốt hơn những thành tích từng có trước đó”, HLV trưởng Trần Thị Vui chia sẻ.

Ở môn karate, HLV Đỗ Thị Thu Hà là người đóng góp công sức quan trọng trong chiến thắng đoạt HCV nội dung kata đồng đội nữ của đội tuyển karate Việt Nam tại ASIAD 20. Bắt đầu nhận nhiệm vụ HLV trưởng đội kata nữ từ đầu năm 2024 (thay người đồng đội một thời Nguyễn Hoàng Ngân), HLV Đỗ Thị Thu Hà nhận áp lực lớn khi đây là nội dung chủ lực của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

HLV Đỗ Thị Thu Hà nhập cuộc, bắt tay huấn luyện với sự tỉ mỉ chuyên môn có những chuẩn bị kỹ càng nhất. Chị từng bảo, nếu không đam mê với nghề và khát vọng chinh phục những kết quả tốt nhất, không HLV nào đi đường dài được với môn thể thao mà mình lựa chọn. Dù luôn phải vắng mặt trong gia đình do nhận nhiệm vụ tập huấn, chuẩn bị chuyên môn toàn thời gian cho VĐV, HLV Đỗ Thị Thu Hà chưa một lần mất đi nhiệt huyết. Đổi lại, những chỉ dạy từ chị giúp đội kata nữ đội tuyển karate Việt Nam giành HCV tại Giải vô địch châu Á 2025, HCV tại SEA Games 33 năm 2025, mới nhất là HCV tại ASIAD 20.