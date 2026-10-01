Đáng tiếc hơn là đáng trách

Sức trẻ của Đình Bắc không thắng được hàng thủ giàu kinh nghiệm của đội tuyển Thái Lan.

Ngay từ thời điểm xuất quân dự giải, đội tuyển Việt Nam đã phải gánh chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở cả 3 tuyến. Hàng phòng ngự sứt mẻ 2/3 khi thiếu vắng các trụ cột kinh nghiệm như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Văn Vỹ hay Đoàn Văn Hậu khiến hệ thống phòng ngự mất đi sự liên lạc và tính bọc lót quen thuộc. Tuyến giữa cũng bộc lộ sự quá tải khi Nguyễn Quang Hải rút lui và nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Đức lên hội quân trong tình trạng thể lực không đảm bảo. Quả thật trong tình thế Hoàng Đức chưa có thể trạng tốt nhất và không thể có tên trong đội hình xuất phát, tuyến giữa Việt Nam thiếu đi một nhân tố điều tiết nhịp độ và luân chuyển bóng hiệu quả. Cú sút xa thành bàn của lão tướng Sarach Yooyen là khoảnh khắc tỏa sáng của một ngôi sao, nhưng cũng chứng tỏ hàng phòng ngự và tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam chưa thật sự liên kết và không theo kịp diễn biến.

Trên hàng công, “thỏi nam châm” Nguyễn Xuân Son chấn thương sớm khiến đội tuyển Việt Nam mất đi trung phong cắm đẳng cấp, người không chỉ giỏi dứt điểm mà còn có khả năng tì đè, hút hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh.

Quang trọng hơn, HLV Kim Sang-sik lại có rất ít thời gian chuẩn bị và lắp ghép. Việc triệu tập nhiều nhân tố mới và tân binh Việt kiều như Adou Minh, Williams Minh Hoàng hay Khoa Ngô, Minh Khoa tuy mang lại sức sống mới nhưng cần thêm thời gian để đạt tới độ thuần thục về phản xạ chiến thuật.

Trái ngược với hoàn cảnh của đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan bước vào giải đấu với khung nhân sự gần như mạnh nhất. Lối chơi của “Voi chiến” đạt độ nhuyễn cao nhờ dàn cầu thủ đã chơi bóng cùng nhau qua nhiều giải đấu quốc tế. Dưới sự chỉ huy của những nhân tố dày dạn kinh nghiệm như Sarach Yooyen hay Chanathip Songkrasin, Thái Lan tận dụng tối đa sự chệch nhịp tạm thời của tuyến giữa và hàng thủ Việt Nam để ghi những bàn thắng bản lĩnh.

Trong bối cảnh bộ khung có nhiều xáo trộn, song ở trận thua, diễn biến trên sân cho thấy đội tuyển Việt Nam hoàn toàn không lép vế về tinh thần thi đấu và số lượng cơ hội. Nếu may mắn hơn với bàn gỡ bị hủy của Nguyễn Tài Lộc, cục diện trận đấu đã khác. Đó là khoảnh khắc nghiệt ngã của công nghệ VAR. Minh Khoa bấm bóng tinh tế để Nguyễn Tài Lộc thoát xuống lốp bóng kỹ thuật tung lưới Thái Lan. Bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị tấc gang sau khi VAR can thiệp đã tước đi cơ hội gỡ hòa bước ngoặt. Các pha thoát xuống dứt điểm của Cao Pendant Quang Vinh (phút 25), cú sút căng chân không thuận của Hoàng Đức (phút 58) hay cú sút phạt vọt xà của Đình Bắc đều cho thấy nếu chắt chiu và may mắn hơn, kết quả đã hoàn toàn khác.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan là một khoảng dừng trầm lắng, nhưng những nỗ lực dâng cao đội hình tìm bàn thắng đến phút cuối cùng của các cầu thủ là điều rất đáng ghi nhận. Khiến một Thái Lan phải chấp nhận phòng ngự lùi sâu nơi sân nhà để bảo toàn tỷ số là điều ít thấy trong các màn so tài trước đó giữa hai nền bóng đá. Vấn đề là trong tay HLV Kim Sang-sik thiếu đi (hoặc mất) một “cây săn bàn” đủ để tạo nên khác biệt trước cầu môn Thái Lan vốn rất lỳ lợm và bản lĩnh. Ở chiều ngược lại, Thái Lan đã tối ưu cơ hội tạo được.

Trong một giải đấu thử nghiệm nhiều tân binh và chịu khủng hoảng chấn thương, thất bại của thầy trò HLV Kim Sang-sik này có thể chấp nhận, có thể buồn nhưng không thể trách vì tất cả đều đã nỗ lực hết mức.

Trước mắt, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu thắng trận còn lại của vòng bảng với đội tuyển Pakistan, giữ ngôi nhì bảng B để giành quyền dự vòng phân loại và tranh hạng Ba, nhiều khả năng là một trong hai cái tên Malaysia và Indonesia rất mạnh.